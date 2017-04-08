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В Росії електричка наїхала на трьох людей
За попередніми даними один з постраждалих загинув
Фото: Alex Kava/facebook.com
"За попередньою інформацією, на платформі Перово сталося травмування трьох громадян, повнолітніх. Одна людина загинула, двом вдалося вижити", - повідомили у прес-службі транспортного управління МВС по Центральному федеральному округу агентству "Інтерфакс".
За інформацією прес-служби, потерпілі перетнули залізничну колію, а потім намагалися з них забратися на платформу.
Нагадаємо, 19 червня два електропоїзди зіткнулися в районі Курського вокзалу в Москві.
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