В Росії електричка наїхала на трьох людей За попередніми даними один з постраждалих загинув

В Москві електричка збила трьох людей.

Фото: Alex Kava/facebook.com

"За попередньою інформацією, на платформі Перово сталося травмування трьох громадян, повнолітніх. Одна людина загинула, двом вдалося вижити", - повідомили у прес-службі транспортного управління МВС по Центральному федеральному округу агентству "Інтерфакс". За інформацією прес-служби, потерпілі перетнули залізничну колію, а потім намагалися з них забратися на платформу. Нагадаємо, 19 червня два електропоїзди зіткнулися в районі Курського вокзалу в Москві.

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