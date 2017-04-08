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В Росії електричка наїхала на трьох людей

За попередніми даними один з постраждалих загинув
В Москві електричка збила трьох людей.
В Росії електричка наїхала на трьох людей Фото: Alex Kava/facebook.com

"За попередньою інформацією, на платформі Перово сталося травмування трьох громадян, повнолітніх. Одна людина загинула, двом вдалося вижити", - повідомили у прес-службі транспортного управління МВС по Центральному федеральному округу агентству "Інтерфакс".

За інформацією прес-служби, потерпілі перетнули залізничну колію, а потім намагалися з них забратися на платформу.

Нагадаємо, 19 червня два електропоїзди зіткнулися в районі Курського вокзалу в Москві.

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04 08 2017 12:35
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