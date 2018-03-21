В Росії хлопця, який загасив недопалок об ікону, оштрафували на 30 тис рублів

Раніше хлопця затримали і заарештували на дев'ять діб

В Росії суд призначив 18-річному Єгору Грішину штраф 30 тисяч рублів (більше 13,5 тис гривень) за публічне осквернення предметів релігійного шанування.

Призначений Грушину штраф - мінімальне покарання за статтею КоАП про порушення законів про свободу совісті, віросповідання і релігійних об'єднань.

"Суд виніс покарання у вигляді штрафу в 30 тисяч рублів, - відразу ж після вироку повідомила "Комсомольській правді" мама хлопця. - Виплачуватимемо, що робити".

Поліція почала перевірку щодо Грішина 7 лютого після того, як він опублікував фото, де гасить сигарети об ікону на огорожі одного з храмів.

Потім Грішина затримали і заарештували на дев'ять діб за непокору розпорядженню співробітника поліції.

Нагадаємо, у грудні минулого року у російському місті Суздаль розгорівся скандал між парафіянами в церкві. Предметом конфлікту стали святі мощі. Конфлікт спровокувало рішення суду, за яким одна церква відсудила святі мощі в іншої. У момент, коли судові пристави прийшли вилучати останки, їх атакували парафіяни.