В Росії хлопця, який загасив недопалок об ікону, оштрафували на 30 тис рублів
Призначений Грушину штраф - мінімальне покарання за статтею КоАП про порушення законів про свободу совісті, віросповідання і релігійних об'єднань.
"Суд виніс покарання у вигляді штрафу в 30 тисяч рублів, - відразу ж після вироку повідомила "Комсомольській правді" мама хлопця. - Виплачуватимемо, що робити".
Поліція почала перевірку щодо Грішина 7 лютого після того, як він опублікував фото, де гасить сигарети об ікону на огорожі одного з храмів.
Потім Грішина затримали і заарештували на дев'ять діб за непокору розпорядженню співробітника поліції.
Нагадаємо, у грудні минулого року у російському місті Суздаль розгорівся скандал між парафіянами в церкві. Предметом конфлікту стали святі мощі. Конфлікт спровокувало рішення суду, за яким одна церква відсудила святі мощі в іншої. У момент, коли судові пристави прийшли вилучати останки, їх атакували парафіяни.
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