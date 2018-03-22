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В Росії журналістів, які бойкотують Держдуму, позбавили акредитації

В Держдумі також з'явився стоп-список журналістів, яким керуються співробітники Федеральної служби охорони, які охороняють будівлю
Державна дума Росії позбавить акредитації видання, журналісти яких відмовилися від роботи в нижній палаті парламенту на тлі скандалу навколо звинувачень на адресу голови комітету з міжнародних справ Леоніда Слуцького.
В Росії журналістів, які бойкотують Держдуму, позбавили акредитації Фото: detector.media

Про це заявив спікер Держдуми В'ячеслав Володін, пише "Радіо Свобода".

Телеканал "Дождь" повідомляє, в Держдумі також з'явився стоп-список журналістів, яким керуються співробітники Федеральної служби охорони, які охороняють будівлю.

Нагадаємо, відразу кілька ЗМІ – "Дождь", РБК, "Ехо Москви" і RTVI – оголосили про бойкот Держдуми після того, як її комісія з етики не знайшла порушень в поведінці Слуцького, якого журналістки звинуватили в сексуальних домаганнях. Видання заявили, що відкликають своїх кореспондентів із нижньої палати парламенту Росії.

У прес-службі Кремля ситуацію коментувати відмовилися.

У непристойній поведінці Слуцького відкрито звинуватили кореспондент російської служби "Бі-бі-сі" Фаріда Рустамова, заступник головного редактора RTVI Катерина Котрікадзе і продюсер "Дождя" Дар’я Жук.

Після цього голова Державної думи Росії В’ячеслав Володін закликав журналісток змінити роботу, якщо воно не почувають себе в безпеці під час роботи в парламенті.

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22 03 2018 13:55
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