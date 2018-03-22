В Росії журналістів, які бойкотують Держдуму, позбавили акредитації
Про це заявив спікер Держдуми В'ячеслав Володін, пише "Радіо Свобода".
Телеканал "Дождь" повідомляє, в Держдумі також з'явився стоп-список журналістів, яким керуються співробітники Федеральної служби охорони, які охороняють будівлю.
Нагадаємо, відразу кілька ЗМІ – "Дождь", РБК, "Ехо Москви" і RTVI – оголосили про бойкот Держдуми після того, як її комісія з етики не знайшла порушень в поведінці Слуцького, якого журналістки звинуватили в сексуальних домаганнях. Видання заявили, що відкликають своїх кореспондентів із нижньої палати парламенту Росії.
У прес-службі Кремля ситуацію коментувати відмовилися.
У непристойній поведінці Слуцького відкрито звинуватили кореспондент російської служби "Бі-бі-сі" Фаріда Рустамова, заступник головного редактора RTVI Катерина Котрікадзе і продюсер "Дождя" Дар’я Жук.
Після цього голова Державної думи Росії В’ячеслав Володін закликав журналісток змінити роботу, якщо воно не почувають себе в безпеці під час роботи в парламенті.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Хто і як відреагував на заборону українським спортсменам виступати у Росії. ЕксклюзивСпорт поза політикою?
- Весна реформ идет, весне дорогу. Или тезисы по мотивам тезисов о весенних реформах