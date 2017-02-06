В Росії знесли будинок, поки господарів не було вдома, - ВІДЕО

У Красноярську будівельники компанії "Сибіряк" знесли будинок на вул. Байкітська, поки мешканців не було вдома.

Як повідомляє телекомпанія "Прима", будинок був знесений разом з майном - технікою, меблями, заощадженнями. Під уламками загинули домашні тварини - п'ять недавно новонароджених цуценят. Уцілів лише старий пес Тарзан.

У будинку проживала літня пара. Господиня, Марія Дем'янова, знаходиться в розпачі - ночувати пенсіонерам довелося мало не під відкритим небом.

Будівельники посилаються на рішення суду. І справді, 11 травня суд постановив присудити жителям компенсацію, а також звільнити житлове приміщення. Однак, сім'ї пенсіонерів було дано час на переїзд - до 11 червня. Виходить, будівельники знесли будівлю самовільно. У компанії "Сибіряк" провини не визнають, переадресовуючи всі скарги в департамент містобудування. Ті, в свою чергу, запевняють, що дозволу на дострокове знесення вони не давали. Тепер жителі вулиці, будинки яких також призначені для знесення, бояться, що і їх "знесуть" без попередження.

Однак, на цьому історія не закінчилася. На наступний день зруйнований будиночок пенсіонерів спалили. Кореспондент телекомпанії "Прима" з'їздила на злощасну вулицю і з'ясувала подробиці події.

"Марія Дем'янівна, господиня вже тепер руїн, разом з чоловіком вчора рятувала хоч якісь речі з під уламків. Коли в 11 вечора вона приїхала за черговою партією, то побачила, як палахкотять останки її будинку. Бувають же такі випадкові збіги. Сьогодні від будинку не залишилося і сліду, ще до обіду будівельники зрівняли все з землею. Пенсіонерка вже подала в суд на будівельну копання "Сибіряк" за знесення без дозволу", - повідомляє журналістка Поліна Кольт.

Власник компанії "Сибіряк" Володимир Єгоров виявився за сумісництвом депутатом міської ради. Коментувати інцидент на камеру він відмовився, однак по телефону відповів:

"Отримали гроші? Все будинок наш. Я не буду давати коментарі з цього питання. Тому що, якщо чесно, це дуже важливий об'єкт, нам дійсно чекати ніколи. Я не можу через одну бабусю тримати стільки техніки"

Влада міста вже заявила, що у них немає важелів тиску на будівельників. Крім того, раніше, мер Красноярська вніс до міськради пропозицію - привласнити Володимиру Єгорову звання почесного жителя міста.

Нагадаємо, що у російському місті Благовєщенськ суд оштрафував двох місцевих жителів, які виконали у гаражі вигадану ними ж пісню про поліцію, визнавши їх винними в "публічних закликах до екстремістської діяльності".