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В СНД заявляють, що Україні немає кого відкликати зі статутних органів

У Співдружності незалежних держав висловили здивування указом президента України Петра Порошенка про відкликання українських представників зі статутних органів СНД
За словами керівника прес-служби СНД Володимира Ніканорова, в апараті виконкому (СНД) зараз немає працівників від України.
В СНД заявляють, що Україні немає кого відкликати зі статутних органів Фото: з відкритих джерел

Україна й раніше виступала з деякими заявами, що, за словами Ніканорова, лишалися без наслідків.

Варто запитати українську сторону, "кого персонально вони відкликали цього разу", сказав він російському агентству "РІА Новості".

"Річ у тім, що в апараті виконкому (СНД) зараз немає працівників від України… Раніше, до 2014 року, у виконкомі представники України обіймали досить високі посади: заступник голови, директор департаменту, заступник директора департаменту. Це серйозні були посади. Але 2014 року вони (Україна) попередніх відкликали, а нових не призначили", – заявив Ніканоров.

Нагадаємо, Петро Порошенко заявив, що підписав указ про відкликання всіх представників України з усіх статутних органів Співдружності незалежних держав(СНД).

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20 05 2018 11:00
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