В Стамбулі мільйони людей вийшли на мітинг головного опонента Ердогана
Число мітингарів під час свого виступу назвав сам Індже, повідомляє Hurriyet.
"Я дивлюсь на вас зі сцени, ви виглядаєте так прекрасно. Ви виглядаєте як макове поле. Чудово було в Ізмірі, Анкарі. Та у Стамбулі – 5 мільйонів людей", - сказав Індже.
Фото: twitter.com/MustafaEdib
Користувачі соцмереж публікують у Twitter фотографії, які демонструють сотні тисяч прихильників Індже.
У разі перемоги на виборах Індже обіцяє протягом 48 годин скасувати надзвичайний стан в Туреччині, оголосити рішучу боротьбу з тероризмом та пришвидшити переговори з ЄС про вступ.
Нагадаємо, Реджеп Тайїп Ердоган оголосив, що дострокові президентські й парламентські вибори відбудуться 24 червня. Ухвалені на референдумі поправки до конституції нададуть президенту країни Ердогану безпрецедентні повноваження і дозволяють йому залишитися на посаді 10 років.
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