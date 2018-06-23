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В Стамбулі мільйони людей вийшли на мітинг головного опонента Ердогана

Люди заполонили і дороги біля місця проведення мітингу
У суботу, за день до президентських виборів у Туреччині, мільйони людей зібрались на мітинг опозиційного політика Мухаррема Індже з Республіканської народної партії – головного опонента чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана.
В Стамбулі мільйони людей вийшли на мітинг головного опонента Ердогана Фото:hurriyet.com.tr

Число мітингарів під час свого виступу назвав сам Індже, повідомляє Hurriyet.

"Я дивлюсь на вас зі сцени, ви виглядаєте так прекрасно. Ви виглядаєте як макове поле. Чудово було в Ізмірі, Анкарі. Та у Стамбулі – 5 мільйонів людей", - сказав Індже.


Фото: twitter.com/MustafaEdib

Користувачі соцмереж публікують у Twitter фотографії, які демонструють сотні тисяч прихильників Індже.

У разі перемоги на виборах Індже обіцяє протягом 48 годин скасувати надзвичайний стан в Туреччині, оголосити рішучу боротьбу з тероризмом та пришвидшити переговори з ЄС про вступ.

Нагадаємо, Реджеп Тайїп Ердоган оголосив, що дострокові президентські й парламентські вибори відбудуться 24 червня. Ухвалені на референдумі поправки до конституції нададуть президенту країни Ердогану безпрецедентні повноваження і дозволяють йому залишитися на посаді 10 років.

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23 06 2018 15:55
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