В столиці Китаю з'явиться екополіція

У Пекіні, Китай, спеціальний загін поліції здійснюватиме нагляд за екологією в 16 районах міста.

"Жаровні, що працюють на відкритому повітрі, спалювання сміття і біомаси, пил з доріг - все це відображає недотримання чинних постанов, яке є в дійсності результатом ослабленого нагляду і недостатніх правовстановлюючих заходів", - заявив в. о. мера китайської столиці Цай Ці на зустрічі з представниками ЗМІ та громадськості з приводу смогу, який зберігається над містом вже впродовж кількох днів, повідомляє Сіньхуа.

За його словами, міська влада протягом 2017 року вживатиме більш жорсткі заходи щодо протидії забрудненню атмосфери.

По закінченні опалювального сезону буде закрита єдина електростанція Пекіна, що працює на вугіллі. Споживання вугілля буде скорочене на 30% або в межах до 7 млн тонн. Припиниться експлуатація ще 300 тис. старих транспортних засобів з високим коефіцієнтом забруднення. Крім того, 500 виробничих підприємств та підприємств з високим рівнем забруднення будуть закриті, ще 2560 будуть модернізовані на виконання більш жорстких вимог із запобігання забруднення.

Нагадаємо, у грудні 2015 року влада Пекіна вперше оголосила найвищий - "червоний" - рівень екологічної тривоги у зв'язку із загрозою сильного смогу з 8 по 10 грудня.

Довідка: Забруднення повітря стало величезною проблемою для Китаю: за даними дослідницького центру Berkeley Earth, через ситуацію, що склалася в країні, щодня вмирають більш ніж чотири тисячі осіб. Викиди шкідливих газів автомобілями - одна з основних причин забруднення повітря.

Рекордний смог у Пекіні зафіксували в січні 2013 року. Світ обійшли сотні фото і відео з оповитими смогом хмарочосами, ледь видимими крізь темну пелену, прихованими в тумані дорогами і людьми в захисних масках та респіраторах. Індекс чистоти повітря (AQI) тоді показав максимальний ступінь забрудненості, перевищивши позначку 500 пунктів.

Через сильний смог в повітрі збільшується концентрація шкідливих речовин. Частинки проникають в організм і накопичуються в ньому, що своєю чергою призводить до проблем серцево-судинної системи.

Усього існують чотири рівні екологічної тривоги (синій, жовтий, помаранчевий і червоний).