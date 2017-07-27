В центрі Києва організували віче в підтримку Саакашвілі

Близько 200 осіб вдень у четвер зібралися в центрі Києва на Майдані Незалежності.

Вони проводять віче на підтримку колишнього голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі, якого напередодні позбавили українського громадянства.

Люди зібралися біля стели, щоб обговорити подальший план дій, повідомляє кореспондент LB.ua.

Акція проходить мирно.

Нагадаємо, сьогодні Президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.

В свою чергу, Саакашвілі назвав себе учасником трьох революцій в Україні і наголосив, що у нього одне громадянство - українське.

За повідомленням Державної міграційної служби, Саакашвілі був позбавлений громадянства "на підставі неправдивих даних, зазначених в анкеті".

Зокрема, в документах, які Саакашвілі заповнював перед отриманням українського громадянства, він вказав, що не перебуває під слідством в Україні або за її межами, в той час, як на території Грузії колишній президент був заочно арештований.