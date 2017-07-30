В Туреччині загинула людина через стрілянину в нічному клубі

На території готелю поблизу Бодрума на південному заході Туреччини кілька людей у масках відкрили вогонь по відпочиваючих та персоналу готелю.

Одна людина загинула і троє отримали поранення.

"У ніч на неділю група невідомих зловмисників атакувала клуб, що знаходиться на пляжі. В результаті стрілянини загинув 22-річний чоловік, ще троє людей отримали поранення", - йдеться в повідомленні Hurriyet daily news.

На момент нападу в клубі було до 400 людей. Поранених шпиталізували.

Відзначається, що жертвами стрілянини в турецькому Бодрумі стали родичі власника готелю. Таким чином поліція попередньо припускає, що нападник може не мати відношення до терористичних організацій, таких як ІДІЛ, і напад може виявитися місцевою кримінальною "розборкою". Цей клуб розпочав свою роботу у травні. Розслідування обставин нападу триває.

Нагадаємо, вчора у курортному турецькому місті Кемер, що в 40 км від Антальї, сталася пожежа у підвалі 5-зіркового готелю.