В Угорщині заявили, що європейське майбутнє України під загрозою

Наразі у парламенті Угорщини триває дискусія навколо освітнього закону в Україні

У парламенті Угорщини депутати приймають резолюцію щодо України та закону про освіту.

Глава парламентського комітету закордонних справ Угорщини Жолт Неймет, коментуючи український закон, який, за його словами, практично позбавляє нацменшин навчання на рідній мові після 5-го класу початкової школи, заявив, що введення в дію нового закону про освіту може мати надто шкідливий вплив на стабільність України.

"Якщо Україна стане нестабільною, то це ставить під загрозу перспективу власної європейської інтеграції", - сказав Неймет, повідомляє Mukachevo.net.

Жолт Неймет, один з керівників правлячої партії Fidesz, додав, що у вівторок на голосування виноситься резолюція щодо нового українського закону і вона попередньо підтримана всіма 5-ма парламентськими партіями.

У резолюції планують засудити новий закон про освіту в Україні, "який загрожує майбутньому 80 угорським школам на Закарпатті". Угорські депутати вирішили закликати Президента України Петра Порошенка ветувати введення цього закону у дію.

Наразі у парламенті Угорщини триває дискусія навколо освітнього закону в Україні. Зокрема представники 5-х парламентських партій - Jobbik, LMP, Fidesz, MSZP, KDNP мають намір сьогодні підписати спільну резолюцію.

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У ній йдеться про те, що "Закон про освіту, прийнятий Верховною Радою України 5-го вересня 2017 року... суворо обмежує права угорців Закарпаття". На думку депутатів закон не відповідає європейським стандартам, 22 статті Конституції України, міжнародним зобов'язанням України тощо.

"Національні Збори Угорщини засуджують грубі порушення основних прав людини і права угорців в Закарпатті" і закликають Україну поважати основні європейські цінності демократії і верховенство закону. Також парламент Угорщини закликає міжнародне співтовариство також засудити закон про освіту, прийнятий в Україні, що "ставить під загрозу європейське майбутнє України".

Депутати угорського парламенту також вирішили звернутися до уряду Угорщини для запровадження "всіх необхідних заходів щодо запобігання вступу в силу цього закону".

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Також Угорщина звертається до Організації Об'єднаних Націй через внесення змін до українського закону про освіту, через порушення прав меншин, затверджених в правилах ООН. Про це заявив у вівторок, 19 вересня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, перебуваючи на 72-й сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Нагадаємо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав прийнятий раніше парламентом закон "Про освіту".