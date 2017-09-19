Парубій підписав закон про освіту

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав прийнятий раніше парламентом закон "Про освіту".

"Цей закон стосується кожного українського громадянина. Ми будуємо нову українську освіту, будуємо державу", – сказав Парубій, підписуючи документ, повідомляє "Українська правда".

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"Сьогодні ж служби Верховної Ради передадуть його на підпис Президентові", – запевнив він.

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Нагадаємо, глави МЗС Болгарії, Угорщини, Греції і Румунії підписали листа главі МЗС України, де висловили занепокоєння через новий закон про освіту.

5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

МЗС Угорщини розкритикувало закон, наголошуючи, що він порушує права угорської меншини.

Також голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль закликав Президента України Петра Порошенка ветувати нещодавно схвалений закон про освіту і повернути його у Верховну Раду з правками. Найчисельнішою національною меншиною на Закарпатті є угорці.

Окрім того, румунський уряд має намір обговорити з владою України питання навчання представників румунської меншини рідною мовою

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну та міністру освіти і науки Лілії Гриневич роз'яснити послам країн Європейського Союзу положення про мову навчання нового закону "Про освіту".