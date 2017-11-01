Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Україні 10 млн працездатних осіб безробітні, - Рева

Міністр зазначив, що в Україні необхідно реформувати службу зайнятості
У Міністерстві соціальної політики порахували, що з 26 млн працездатних в Україні офіційно працюють лише 16 млн осіб.
В Україні 10 млн працездатних осіб безробітні, - Рева Андрій Рева. Фото: bigmir)net

"Із 26 млн людей працездатного віку віком від 15 до 70 років у нас на сьогодні є зайнятими трохи більш ніж 16 млн осіб", - повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, інформує "112 Україна".

За його словами, протягом 2014-2015 рр. виникла проблема різкої втрати кількості робочих місць унаслідок збройного конфлікту та анексії Криму.

"Зайнятість населення за цей період зменшилася на 3 млн робочих місць", - додав він.

Зазначимо, мінімальну заробітну плату отримують близько 3,7 млн українців.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман порахував, що в Україні у цьому році було створено десятки тисяч робочих місць.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 01 2017 12:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.