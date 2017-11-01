В Україні 10 млн працездатних осіб безробітні, - Рева

Міністр зазначив, що в Україні необхідно реформувати службу зайнятості

У Міністерстві соціальної політики порахували, що з 26 млн працездатних в Україні офіційно працюють лише 16 млн осіб.

"Із 26 млн людей працездатного віку віком від 15 до 70 років у нас на сьогодні є зайнятими трохи більш ніж 16 млн осіб", - повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, інформує "112 Україна".

За його словами, протягом 2014-2015 рр. виникла проблема різкої втрати кількості робочих місць унаслідок збройного конфлікту та анексії Криму.

"Зайнятість населення за цей період зменшилася на 3 млн робочих місць", - додав він.

Зазначимо, мінімальну заробітну плату отримують близько 3,7 млн українців.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман порахував, що в Україні у цьому році було створено десятки тисяч робочих місць.