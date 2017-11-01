НОВИНИУ Міністерстві соціальної політики порахували, що з 26 млн працездатних в Україні офіційно працюють лише 16 млн осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні 10 млн працездатних осіб безробітні, - Рева
Міністр зазначив, що в Україні необхідно реформувати службу зайнятості
Андрій Рева. Фото: bigmir)net
"Із 26 млн людей працездатного віку віком від 15 до 70 років у нас на сьогодні є зайнятими трохи більш ніж 16 млн осіб", - повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, інформує "112 Україна".
За його словами, протягом 2014-2015 рр. виникла проблема різкої втрати кількості робочих місць унаслідок збройного конфлікту та анексії Криму.
"Зайнятість населення за цей період зменшилася на 3 млн робочих місць", - додав він.
Зазначимо, мінімальну заробітну плату отримують близько 3,7 млн українців.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман порахував, що в Україні у цьому році було створено десятки тисяч робочих місць.
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