В Україні 25 грудня зробили вихідним днем
За це проголосувало 238 народних обранців.
Натомість парламентарі виключили зі святкових днів 2 травня, інформує "Прямий".
Кабінету Міністрів України доручено у двомісячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом та забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому закону.
Прийняття цього закону, на думку його авторів, сприятиме об’єднанню та кращому порозумінню між християнськими релігійними громадами як в межах, так і за межами України, а також сприятиме оптимізації святкування Різдва Христового та Нового року.
Нагадаємо, на Новий рік та Різдво українці відпочиватимуть шість днів. 31 грудня та 7 січня припадають на неділю, тому 8 січня буде неробочим днем.
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