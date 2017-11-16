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В Україні 25 грудня зробили вихідним днем

Натомість виключили зі святкових днів 2 травня
Народні депутати підтримали законопроект № 5496 про святкування Різдва двічі - 25 грудня та 7 січня.
В Україні 25 грудня зробили вихідним днем Фото: solidarnosc.pl

За це проголосувало 238 народних обранців.

Натомість парламентарі виключили зі святкових днів 2 травня, інформує "Прямий".

Кабінету Міністрів України доручено у двомісячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом та забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому закону.

Прийняття цього закону, на думку його авторів, сприятиме об’єднанню та кращому порозумінню між християнськими релігійними громадами як в межах, так і за межами України, а також сприятиме оптимізації святкування Різдва Христового та Нового року.

Нагадаємо, на Новий рік та Різдво українці відпочиватимуть шість днів. 31 грудня та 7 січня припадають на неділю, тому 8 січня буде неробочим днем.

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16 11 2017 11:23
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