В Україні 2 600 будівель ввели в експлуатацію онлайн, - Гройсман
Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на сторінці у Facebook.
"Сьогодні хочу звернути увагу бізнесу та громадян на електронні послуги в містобудівній сфері - 80% всього будівництва в Україні можна починати вводити в експлуатацію онлайн. І цими можливостями вже скористалося при будівництві понад 2 600 об’єктів", - написав Гройсман.
Він підкреслив, що електронні послуги стосуються об'єктів категорії CC1 - приватна забудова, малоквартирні будинки, адміністративно-побутові будівлі малого та середнього бізнесу. Прем'єр анонсував запровадження е-послуг для решти об'єктів нерухомості до кінця року.
"Електронна послуга робить корупцію неможливою", - зазначив Гройсман.
Нагадаємо, що Кабмін спростив процедуру переведення дачних і садових будинків у житлові.
До слова, з початку 2011 року на ринку первинної нерухомості Києва накопичилося понад 76,5 тисяч "завислих" квартир.
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