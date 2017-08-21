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В Україні 2 600 будівель ввели в експлуатацію онлайн, - Гройсман

Це можна зробити із приватними забудовами, малоквартирними будинками, адміністративно-побутовими будівлями малого та середнього бізнесу
В Україні вже ввели в експлуатацію 2 600 будівель онлайн за допомогою електронних послуг.
В Україні 2 600 будівель ввели в експлуатацію онлайн, - Гройсман Фото: Урядовий портал

Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на сторінці у Facebook.

"Сьогодні хочу звернути увагу бізнесу та громадян на електронні послуги в містобудівній сфері - 80% всього будівництва в Україні можна починати вводити в експлуатацію онлайн. І цими можливостями вже скористалося при будівництві понад 2 600 об’єктів", - написав Гройсман.

Він підкреслив, що електронні послуги стосуються об'єктів категорії CC1 - приватна забудова, малоквартирні будинки, адміністративно-побутові будівлі малого та середнього бізнесу. Прем'єр анонсував запровадження е-послуг для решти об'єктів нерухомості до кінця року.

"Електронна послуга робить корупцію неможливою", - зазначив Гройсман.

Нагадаємо, що Кабмін спростив процедуру переведення дачних і садових будинків у житлові.

До слова, з початку 2011 року на ринку первинної нерухомості Києва накопичилося понад 76,5 тисяч "завислих" квартир.

 

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21 08 2017 21:54
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