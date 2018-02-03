В Україні 33 населені пункти досі знеструмлені через негоду Йдеться про Запорізьку та Донецьку області

Через сильний сніг та пориви вітру спрацювали автоматичні системи захисту ліній електропередач, знеструмлені 33 населені пункти в п’яти областях.

Фото: EPA/UPG

Про це повідомляє 2 березня ДСНС. Знеструмленими залишаються населені пункти у Запорізькій (16) та Донецькій (12) областях. Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено, вказують рятувальники. Для розчищення доріг та міст від снігу обмежено в’їзд великогабаритного транспорту до міст Кропивницький, Миколаїв та Херсон. Аеропорти та морські торговельні порти працюють у штатному режимі. Нагадаємо, вУкраїні в результаті ускладнення погодних умов станом на 7:44 четверга були знеструмлені 174 населені пункти в 10 областях.

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