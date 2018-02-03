Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Україні 33 населені пункти досі знеструмлені через негоду

Йдеться про Запорізьку та Донецьку області
Через сильний сніг та пориви вітру спрацювали автоматичні системи захисту ліній електропередач, знеструмлені 33 населені пункти в п’яти областях.
В Україні 33 населені пункти досі знеструмлені через негоду Фото: EPA/UPG

Про це повідомляє 2 березня ДСНС.

Знеструмленими залишаються населені пункти у Запорізькій (16) та Донецькій (12) областях.

Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено, вказують рятувальники.

Для розчищення доріг та міст від снігу обмежено в’їзд великогабаритного транспорту до міст Кропивницький, Миколаїв та Херсон.

Аеропорти та морські торговельні порти працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, вУкраїні в результаті ускладнення погодних умов станом на 7:44 четверга були знеструмлені 174 населені пункти в 10 областях.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 03 2018 08:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Просто не звертай уваги": Що чекає людину, яка наважилась лікувати депресію в Україні

"Просто не звертай уваги": Що чекає людину, яка наважилась лікувати депресію в Україні

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.