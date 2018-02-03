CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧерез сильний сніг та пориви вітру спрацювали автоматичні системи захисту ліній електропередач, знеструмлені 33 населені пункти в п’яти областях.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні 33 населені пункти досі знеструмлені через негоду
Йдеться про Запорізьку та Донецьку області
Фото: EPA/UPG
Про це повідомляє 2 березня ДСНС.
Знеструмленими залишаються населені пункти у Запорізькій (16) та Донецькій (12) областях.
Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено, вказують рятувальники.
Для розчищення доріг та міст від снігу обмежено в’їзд великогабаритного транспорту до міст Кропивницький, Миколаїв та Херсон.
Аеропорти та морські торговельні порти працюють у штатному режимі.
Нагадаємо, вУкраїні в результаті ускладнення погодних умов станом на 7:44 четверга були знеструмлені 174 населені пункти в 10 областях.
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02 03 2018 08:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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