В Україні внаслідок негоди в десяти областях знеструмлено 174 населених пункти

В Україні в результаті ускладнення погодних умов станом на 7:44 четверга знеструмлені 174 населених пункти в 10 областях.

"Внаслідок ускладнення погодних умов (сильний сніг, пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлені 174 населених пункти в 10 областях, а саме: Донецькій - 42, Черкаській - 23, Миколаївській - 23, Одеській - 20, Дніпропетровській - 16 , Харківській - 15, Херсонській - 13, Запорізькій - 9, Сумській - 8 та Київській - 5)", - повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій України.

Також в ДСНС повідомили про обмеження в'їзду великогабаритного транспорту для забезпечення розчищення доріг і міст від снігу в Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Кропивницькому, Кременчуці, Миколаєві, Одесі, Херсоні та на окремих ділянках доріг Запорізької, Одеської, Миколаївської та Київської областей.

"Для розчищення доріг і надання допомоги в буксируванні окремих транспортних засобів залучено 2 тис. 413 чол. та 1 тис. 705 од. техніки, з них від Укравтодору 1 тис. 921 чол. та 1 тис. 558 од. техніки, від ДСНС 492 чол. та 147 од. техніки", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, що міська влада української столиці 1 березня звернулася до жителів Києва з проханням не користуватися особистим авто та, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту.