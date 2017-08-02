В Україні банкам вп'ятеро збільшили ліміт купівлі іноземної валюти
"Досі загальний обсяг купівлі банками іноземних валют та банківських металів за гривні не міг перевищувати обсягу їх продажу більше ніж на 0,1% від розміру регулятивного капіталу банку. Відтепер розмір чистої купівлі банками валюти може бути більшим – до 0,5% від розміру регулятивного капіталу банку", - йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.
У Нацбанку стверджують, що таке рішення надасть банкам ширші можливості для управління своєю валютною позицією, а ринку в цілому – можливості більш активної торгівлі та самостійного пошуку курсу рівноваги.
"Це досить виважений крок, який не матиме негативних наслідків для валютного ринку", - зауважили в НБУ.
Нагадаємо, в Національному банку України запевняють, що великих банкрутств банків більше не буде.
За останні три роки в Україні припинили існування десятки банків, в тому числі такі великі, як "Дельта Банк", VAB банк, "Брокбізнесбанк", "Надра", "Імексбанк".
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