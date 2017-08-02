В Україні банкам вп'ятеро збільшили ліміт купівлі іноземної валюти

Національний банк України пом’якшив умови купівлі банками іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

"Досі загальний обсяг купівлі банками іноземних валют та банківських металів за гривні не міг перевищувати обсягу їх продажу більше ніж на 0,1% від розміру регулятивного капіталу банку. Відтепер розмір чистої купівлі банками валюти може бути більшим – до 0,5% від розміру регулятивного капіталу банку", - йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.

У Нацбанку стверджують, що таке рішення надасть банкам ширші можливості для управління своєю валютною позицією, а ринку в цілому – можливості більш активної торгівлі та самостійного пошуку курсу рівноваги.

"Це досить виважений крок, який не матиме негативних наслідків для валютного ринку", - зауважили в НБУ.

Нагадаємо, в Національному банку України запевняють, що великих банкрутств банків більше не буде.

За останні три роки в Україні припинили існування десятки банків, в тому числі такі великі, як "Дельта Банк", VAB банк, "Брокбізнесбанк", "Надра", "Імексбанк".