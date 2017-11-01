В Україні дорожчають яйця через скорочення експорту

Загальний обсяг українського експорту яєць і яєчних продуктів в 2016 році склав $75,3 млн, у порівнянні з $125 млн роком раніше

Зростання роздрібних цін на курячі яйця в Україні в грудні склав 6,4% на тлі різкого скорочення експорту $4,5 млн у порівнянні з $5,7 млн ​​в листопаді, що дозволяє стверджувати про бажання виробників відіграти збитки за рахунок внутрішнього споживача.

У грудні український експорт яєць і яєчних продуктів склав $4,5 млн (порівняно з $5,7 млн ​​в листопаді і $3,9 млн в жовтні). Для порівняння середній обсяг щомісячного експорту в першому півріччі 2016 року було на рівні близько $7 млн.

Загальний обсяг українського експорту яєць і яєчних продуктів в 2016 році склав $75,3 млн, у порівнянні з $125 млн роком раніше. Основна причина падіння – зниження цін на світовому ринку. У натуральному вираженні експортні поставки яєць в шкаралупі знизилися лише на 10%, яєчних продуктів – і зовсім виросли.

"Не дуже активний експорт наклав свій відбиток і на внутрішній ринок – виробники намагалися значно збільшити внутрішні ціни, але це тут же супроводжувалося зниженням споживання (з огляду на низьку купівельну спроможність населення), таким чином, ми не очікуємо, що грудневе зростання цін на внутрішньому ринку триватиме і в наступні місяці. Також на даний момент ціни на яйця в Україні в національній валюті нижче, ніж рік тому", – пише видання ShareUAPotential.

Нагадаємо, у січні минулого року Міністерство сільського господарства та охорони здоров'я Ізраїлю зупинило імпорт яєць з України у зв'язку з виявленням підвиду сальмонели Enteritidis в курячих яйцях, ввезених з України.

Зазначимо, у лютому Антимонопольний комітет планував перевірити на предмет наявності порушень законодавства про захист економічної конкуренції на ринках курячих яєць, цукру, охолодженого м'яса птиці, гречаної крупи та бутильованої рафінованої олії.