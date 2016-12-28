В Україні офіційно визнали фрізбі видом спорту

Україна офіційно стала 15-ю країною в світі, яка визнала фрізбі видом спорту

Відповідне рішення було затверджено в Міністерстві молоді та спорту 23 грудня.

"Визнання спорту з літаючим диском на державному рівні - новий етап у розвитку нашої спільноти. Ми йшли до цього не один рік. Нашому спорту не вистачало дитячих і юнацьких спортивних секцій, які виховували б атлетів з юних років і допомагали йому поширюватися по Україні. Колосальні зусилля активістів розбивалися об опір скептиків, противників всього нового і незнайомого", - сказав глава Української Федерації Літаючих Дисків Дмитро Бабич, пише ТСН.

Зазначимо, що в Україні фрісбі буде складатися з декількох дисциплін: алтимат, диск-гольф, гатс, ДДЦ та інших. На даний момент у нашій країні налічується 15 клубів цього виду спорту, розташованих в обласних центрах.

На сьогодні цей вид спорту представлений у 87 країнах. Він входить у Всесвітні ігри і визнаний Міжнародним олімпійським комітетом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спортивну рибалку можуть включити в програму Олімпійських ігор 2020 року в Токіо.

Влітку 2015 року в Європі був визначений перший чемпіон з квідичу. У фіналі перших Європейських ігор з екзотичного виду спорту Франція виявилася сильнішою Великої Британії.