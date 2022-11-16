НОВИНИВерховна Рада повернула місту Новоград-Волинський на Житомирщині його історичну назву "Звягель" на прохоння Житомирської обласної ради.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні перейменували місто Новоград-Волинський
Джерело: .ukrinform.ua
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.
Новоград-Волинський район також перейменований на Звягельський.
Звягель – назва, яку мало місто з ХV ст. У 1793 році, після другого розділу Речі Посполитої, населений пункт перейшов під управління російської імперії та був перейменований на місто "Новоград-Волинський".
7 листопада у Верховній Раді зареєстрували постанову про перейменування міста Новоград-Волинський Житомирської області на Звягель.
Раніше повідомлялось, що Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 19 лютого.
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16 11 2022 18:21 МЕДІА
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