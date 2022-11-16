В Україні перейменували місто Новоград-Волинський

Верховна Рада повернула місту Новоград-Волинський на Житомирщині його історичну назву "Звягель" на прохоння Житомирської обласної ради.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

Новоград-Волинський район також перейменований на Звягельський.

Звягель – назва, яку мало місто з ХV ст. У 1793 році, після другого розділу Речі Посполитої, населений пункт перейшов під управління російської імперії та був перейменований на місто "Новоград-Волинський".

7 листопада у Верховній Раді зареєстрували постанову про перейменування міста Новоград-Волинський Житомирської області на Звягель.

Раніше повідомлялось, що Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 19 лютого.