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В Україні подешевшала іпотека та автокредити

В Україні дешевшає іпотека
У другому кварталі 2018 року в Україні знизилися середні ставки за кредитами на авто і нерухомість. При цьому, споживчі кредити подорожчали, а овердарафти не зазнали змін.
В Україні подешевшала іпотека та автокредити Фото: business-tv.com.ua

Про це свідчить огляд актуальних кредитних програм, проведений liga.net на 2 липня 2018 року.

Так, з 27 досліджуваних банків, кредитують 21. Кількість пропонованих банками кредитних програм зросла за другий квартал з 86 до 92.

Середня процентна ставка за кредитами на автомобілі впала на 0,53 п.п. і становить 13,87% річних. Знизили вартість автокредитів Кредобанк і Укргазбанк. Марфін Банк знизив кредитну ставку для вживаних автомобілів. У першому кварталі автокредити також дешевшали (на 0,67 в.п.). Позики на авто припускають разову комісію від 0,1% до 4% і щорічну страховку автомобіля.

Середня вартість іпотеки за підсумками другого кварталу опустилася на 0,11 п.п., і становить 19,11% річних. Кварталом раніше середня ставка знизилася на 0,60 п.п. Мінімальні ставки пропонує Укргазбанк (0,01% на перший рік) на житло на первинному ринку. Банк Південний кредитує нерухомість на вторинному ринку під 15-16% річних. КредіАгрікольБанк дає позики на готове житло під 17,41% річних. Перший Інвестиційний Банк підвищив ставки на іпотеку і споживчі кредити під заставу іпотеки (з 18% до 23% річних).

Споживчі кредити зросли в ціні на 1,65 п.п. Середня процентна ставка становить 38,69% річних. За минулий квартал середня вартість впала на 1,62 п.п. Підвищив ставки для споживчих кредитів Приватбанк. Найдешевші з потреб кредитів - кредити під заставу авто, нерухомості або депозитів. КредіАгрікольБанк пропонує мінімальну ставку за кредитом під заставу іпотеки, хоча і підвищив її з 17,41% до 18,88%. Кредобанк пропонує 19% річних під заставу житла. Найбільш дорогими залишаються кредити готівкою без обезпеченія. Приватбанк пропонує готівку під 55,08% річних, Банк Конкорд - 98,55% річних, Юнексбанк - 68,97% річних.

Середня ставка за овердрафтом як і раніше становить 33,10% річних. У першому кварталі ставка впала мінімально, на 0,03 п.п.

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02 07 2018 12:45
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