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В Україні подешевшав автогаз

Відтак середня ціна в Україні становить 15,73 за літр
В Україні від початку вересня зафіксували зниження цін на скраплений газ. Ціни зменшились у рамках від 10 до 80 копійок за літр.
В Україні подешевшав автогаз Фото: Companion.ua

В мережі столичного оператора KLO автогаз подешевшав на 15 коп./л - до 15,99 грн/л. Також, на АЗС SOCAR ціна газу знизилася на 30 коп./л - до 16,19 грн/л. Про це повідомила консалтингова компанія UPECO.

На АЗС Народна у Києві газ подешевшав на 31 коп./л - до 15,89 грн/л, а на AMIC - на 10 коп./л - до 15,89 грн/л. У мережі UPG скраплений газ подешевшав на 30 коп./л до 15,40 грн/л.

Крім того, в Харківській області на станціях Укргазвидобування, Marshal, Род-Ник ціни на газ просіли на 10-24 коп./л - до 15,49 грн/л, 15,80 грн/л, 15,95 грн/л відповідно.

Крім того, зниження спостерігалося в багатьох інших регіональних мережах.

Роздрібні ціни на скраплений газ на 04.09.2017, грн/л

ОПЕРАТОР

ЦІНА, ГРН/Л

+/- До ціни 01.09.17

SOCAR

16,19

-0,30

Нефтек

16,19

-0,80

РУР Груп

16,19

-0,50

КЛО

15,99

-0,15

ОЛАС

15,95

-0,30

Род-Ник

15,95

-0,24

Sun Oil

15,90

-0,20

Amic Energy

15,89

-0,10

НК Народна

15,89

-0,31

Marshal

15,80

-0,10

Укргазвидобування

15,49

-0,20

Укрнафта/Авіас

15,40

-0,30

UPG

15,40

-0,30

Jazz Oil

14,99

-0,40

Надія

14,79

-0,20

Автотранс

14,78

-0,20

Середня в Україні

15,73

-0,18

 

Нагадаємо, станом на 22 серпня,  ціна автогазу на АЗС продовжила зростати. Середня ціна газу по Україні у вівторок збільшилася на 18 коп. / Л до 16,16 грн / л.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав таку ситуацію "змовою та диверсією проти України" і доручив профільним міністерствам і відомствам розібратися з ситуацією на ринку скрапленого газу та вжити заходів щодо зниження вартості палива.

Відзначимо, що на початку червня СБУ викрила більшість імпортерів паливно-мастильних матеріалів і скрапленого газу в масштабних фінансових махінаціях.

У кримінальному провадженні, в рамках якого СБУ заблокувала рахунки і ресурси ряду імпортерів зрідженого газу, бере участь 31 юридична особа, в тому числі п'ять імпортерів ЗВГ і два експедитора.

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04 09 2017 14:59
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