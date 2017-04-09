В Україні подешевшав автогаз

В Україні від початку вересня зафіксували зниження цін на скраплений газ. Ціни зменшились у рамках від 10 до 80 копійок за літр.

В мережі столичного оператора KLO автогаз подешевшав на 15 коп./л - до 15,99 грн/л. Також, на АЗС SOCAR ціна газу знизилася на 30 коп./л - до 16,19 грн/л. Про це повідомила консалтингова компанія UPECO.

На АЗС Народна у Києві газ подешевшав на 31 коп./л - до 15,89 грн/л, а на AMIC - на 10 коп./л - до 15,89 грн/л. У мережі UPG скраплений газ подешевшав на 30 коп./л до 15,40 грн/л.

Крім того, в Харківській області на станціях Укргазвидобування, Marshal, Род-Ник ціни на газ просіли на 10-24 коп./л - до 15,49 грн/л, 15,80 грн/л, 15,95 грн/л відповідно.

Крім того, зниження спостерігалося в багатьох інших регіональних мережах.

Роздрібні ціни на скраплений газ на 04.09.2017, грн/л

ОПЕРАТОР ЦІНА, ГРН/Л +/- До ціни 01.09.17 SOCAR 16,19 -0,30 Нефтек 16,19 -0,80 РУР Груп 16,19 -0,50 КЛО 15,99 -0,15 ОЛАС 15,95 -0,30 Род-Ник 15,95 -0,24 Sun Oil 15,90 -0,20 Amic Energy 15,89 -0,10 НК Народна 15,89 -0,31 Marshal 15,80 -0,10 Укргазвидобування 15,49 -0,20 Укрнафта/Авіас 15,40 -0,30 UPG 15,40 -0,30 Jazz Oil 14,99 -0,40 Надія 14,79 -0,20 Автотранс 14,78 -0,20 Середня в Україні 15,73 -0,18

Нагадаємо, станом на 22 серпня, ціна автогазу на АЗС продовжила зростати. Середня ціна газу по Україні у вівторок збільшилася на 18 коп. / Л до 16,16 грн / л.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав таку ситуацію "змовою та диверсією проти України" і доручив профільним міністерствам і відомствам розібратися з ситуацією на ринку скрапленого газу та вжити заходів щодо зниження вартості палива.

Відзначимо, що на початку червня СБУ викрила більшість імпортерів паливно-мастильних матеріалів і скрапленого газу в масштабних фінансових махінаціях.

У кримінальному провадженні, в рамках якого СБУ заблокувала рахунки і ресурси ряду імпортерів зрідженого газу, бере участь 31 юридична особа, в тому числі п'ять імпортерів ЗВГ і два експедитора.