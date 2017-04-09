В Україні подешевшав автогаз
В мережі столичного оператора KLO автогаз подешевшав на 15 коп./л - до 15,99 грн/л. Також, на АЗС SOCAR ціна газу знизилася на 30 коп./л - до 16,19 грн/л. Про це повідомила консалтингова компанія UPECO.
На АЗС Народна у Києві газ подешевшав на 31 коп./л - до 15,89 грн/л, а на AMIC - на 10 коп./л - до 15,89 грн/л. У мережі UPG скраплений газ подешевшав на 30 коп./л до 15,40 грн/л.
Крім того, в Харківській області на станціях Укргазвидобування, Marshal, Род-Ник ціни на газ просіли на 10-24 коп./л - до 15,49 грн/л, 15,80 грн/л, 15,95 грн/л відповідно.
Крім того, зниження спостерігалося в багатьох інших регіональних мережах.
Роздрібні ціни на скраплений газ на 04.09.2017, грн/л
|
ОПЕРАТОР
|
ЦІНА, ГРН/Л
|
+/- До ціни 01.09.17
|
SOCAR
|
16,19
|
-0,30
|
Нефтек
|
16,19
|
-0,80
|
РУР Груп
|
16,19
|
-0,50
|
КЛО
|
15,99
|
-0,15
|
ОЛАС
|
15,95
|
-0,30
|
Род-Ник
|
15,95
|
-0,24
|
Sun Oil
|
15,90
|
-0,20
|
Amic Energy
|
15,89
|
-0,10
|
НК Народна
|
15,89
|
-0,31
|
Marshal
|
15,80
|
-0,10
|
Укргазвидобування
|
15,49
|
-0,20
|
Укрнафта/Авіас
|
15,40
|
-0,30
|
UPG
|
15,40
|
-0,30
|
Jazz Oil
|
14,99
|
-0,40
|
Надія
|
14,79
|
-0,20
|
Автотранс
|
14,78
|
-0,20
|
Середня в Україні
|
15,73
|
-0,18
Нагадаємо, станом на 22 серпня, ціна автогазу на АЗС продовжила зростати. Середня ціна газу по Україні у вівторок збільшилася на 18 коп. / Л до 16,16 грн / л.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав таку ситуацію "змовою та диверсією проти України" і доручив профільним міністерствам і відомствам розібратися з ситуацією на ринку скрапленого газу та вжити заходів щодо зниження вартості палива.
Відзначимо, що на початку червня СБУ викрила більшість імпортерів паливно-мастильних матеріалів і скрапленого газу в масштабних фінансових махінаціях.
У кримінальному провадженні, в рамках якого СБУ заблокувала рахунки і ресурси ряду імпортерів зрідженого газу, бере участь 31 юридична особа, в тому числі п'ять імпортерів ЗВГ і два експедитора.
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