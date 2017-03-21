В Україні протягом трьох років повинні зникнути черги в дитсадки, - Гройсман
"У нас з вами завдання: за три роки, використовуючи можливості, ми маємо зняти чергу на дитячі садочки в Україні. Уявіть, маленькі українці стоять у черзі та не мають доступу до дошкільної освіти. Це неприпустимо. Це наш виклик, і ми маємо це забезпечити", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час наради з міськими, селищними та сільськими головами, інформує "112 Україна".
При цьому Гройсман додав, що також має бути приділена увага питаню середньої та професійної-технічної освіти.
"У нас величезний дефіцит кваліфікованих виробничих кадрів. Ми сьогодні формуємо низку програм для підготовки трьох найкращих професій, в яких є величезна потреба на ринку праці", - наголосив він.
Раніше Кабінет міністрів ухвалив проект закону, який дасть можливість створювати "корпоративні дитсадки".
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