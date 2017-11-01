В Україні судитимуть двох кримських депутатів, які допомогли Росії в анексії
Суд постановив, що кримінальне провадження щодо екс-депутата Нахлупіна буде визначати Святошинський районний суд Києва, щодо його колеги Світлани Савченко - Печерський районний суд Києва.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури АРК.
У прокуратурі зазначили, що слідство отримало незаперечні докази того, що в березні 2014 ці депутати Верховної Ради АРК надали допомогу та сприяли окупації Криму.
Зокрема, вони незаконно прийняли ряд постанов, у результаті чого парламентарії проголосували за створення "Республіки Крим". Їм загрожує тюремний термін від 12 до 15 років.
Нагадаємо, раніше прокуратура АРК завершила досудові розслідування і передала справи до суду стосовно 11 колишніх кримських депутатів.
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