В Україні судитимуть двох кримських депутатів, які допомогли Росії в анексії

Їм загрожує тюремний термін від 12 до 15 років

Апеляційний суд України визнав підсудними колишніх депутатів Автономної Республіки Крим Віталія Нахлупіна і Світлани Савченко за звинуваченням у сприянні анексії Росією Криму.

Суд постановив, що кримінальне провадження щодо екс-депутата Нахлупіна буде визначати Святошинський районний суд Києва, щодо його колеги Світлани Савченко - Печерський районний суд Києва.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури АРК.

У прокуратурі зазначили, що слідство отримало незаперечні докази того, що в березні 2014 ці депутати Верховної Ради АРК надали допомогу та сприяли окупації Криму.

Зокрема, вони незаконно прийняли ряд постанов, у результаті чого парламентарії проголосували за створення "Республіки Крим". Їм загрожує тюремний термін від 12 до 15 років.

Нагадаємо, раніше прокуратура АРК завершила досудові розслідування і передала справи до суду стосовно 11 колишніх кримських депутатів.