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В Україні виросли ціни на всі види пального за вихідні

Середня вартість бензинів і ДП на АЗС виросла на 1-3 коп/л до відміток: А-92 – 22,96 грн/л, А-95 – 23,73 грн/л, А-95 Преміум – 24,89 грн/л, ДП – 21,29 грн/л і ДП Преміум – 23,26 грн/л
У період 13-16 грудня роздрібні ціни на АЗС знову зросли на 10-50 коп/л.
В Україні виросли ціни на всі види пального за вихідні Фото: ЕРА

У столичній мережі KLO майже вся паливна лінійка подорожчала на 20 коп./л - до: А92 – 23,64 грн/л, А-95 – 24,24 грн/л і ДП – 21,99 грн/л. Про це повідомила консалтингова компанія UPECO.

У свою чергу, на АЗС БРСМ-Нафта у Києві ціни на дизельне паливо зросли на 20 коп./л - до 21,19 грн/л.

Крім того, в мережі АЗС Маркет бензини і дизельне паливо подорожчали на 50 коп/л – до: А-92 – 23,34 грн/л, А-95 – 23,94 грн/л і ДП – 20,90 грн/л.

Також, подорожчання відбулося в регіональних мережах Катрал Юг і Укр Петроль.

Таким чином, середня вартість бензинів і ДП на АЗС виросла на 1-3 коп/л до відміток: А-92 – 22,96 грн/л, А-95 – 23,73 грн/л, А-95 Преміум – 24,89 грн/л, ДП – 21,29 грн/л і ДП Преміум – 23,26 грн/л.


Таблиця: UPECO

Нагадаємо, в період з 5 по 10 січня 2017 року ціни на всі палива зросли в ряді мереж АЗС.

У період з 23 по 26 грудня ціни також зросли в ряді найбільших мереж АЗС.

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16 01 2017 14:42
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