В Україні з квітня збільшать допомогу по безробіттю

Розмір допомоги не може бути меншим, ніж 1280 грн

З першого квітня розмір мінімальної допомоги по безробіттю зросте на 120 грн та складе 1280 грн.

Розмір допомоги по безробіттю залежить від розміру заробітної плати за останнім місцем роботи, страхового стажу та причини звільнення, повідомляє Державна служба зайнятості.

Але не може бути меншим, ніж 1280 грн. Максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати чотирикратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб – зараз це 6400 грн.

Допомога по безробіттю виплачується не більше, ніж 360 календарних днів протягом двох років. Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) тривалість виплат не може перевищувати 720 календарних днів.

Нагадаємо, що в Україні спостерігається відтік молодих кадрів з державної служби через низькі зарплати.