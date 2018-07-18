В Україні з початку року не вистачило електронних браслетів для 411 підозрюваних
За інформацією правоохоронців, з початку року працівниками поліції було застосовано електронні засоби контролю за рішеннями судів до 169 осіб.
"Водночас до 411 осіб електронних засобів контролю не було застосовано внаслідок відсутності вільного обладнання електронного контролю", - зазначили Нацполіції, повідомляє УНН.
Також у поліції повідомили, що наразі підрозділи поліції мають 518 комплектів електронних засобів контролю.
Крім того, розповіли в поліції, протягом року зафіксовано 18 випадків виходу з ладу "браслетів" не з вини підозрюваних. При цьому, додали у відомстві, підозрювані двічі ламали електронні засоби контролю.
Як повідомляв iPress.ua, у Міністерстві внутрішніх справ України з 511 електронних браслетів справні трохи більше сотні.
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