В Україні з тротуарів зникнуть кіоски та білборди
Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе, передає прес-служба міністерства.
Відповідна норма міститься в новій ДБН В.2.3-5: 2018 "Вулиці та дороги населених пунктів", яка вступає в силу з 1 вересня.
"Пішохідні зони на те і називаються "пішохідними", так як призначені для пішоходів, для їх зручності і комфорту в пересуванні. Тому логічно, що на цих шляхах не потрібно встановлювати рекламні конструкції, кіоски, розміщувати люки та дощоприймачі, адже це заважає безперешкодному руху по тротуарах і навіть може нести небезпеку для пішоходів", - пояснив Парцхаладзе.
Як уточнили в Мінрегіоні, згідно з новими ДБН, на пішохідних зонах тротуару не допускається встановлення: дорожнього огородження і опор; рекламних конструкцій; тимчасових споруд (торговельних кіосків, павільйонів, лотків, палаток тощо); люків і дощоприймачів; сходів і ґанків будівель тощо.
ДБН В.2.3-5: 2018 "Вулиці та дороги населених пунктів" розроблено на заміну аналогічних ДБН 2001 року і поширюються на нове будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих вулиць і доріг.
Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила в цілому закон №3454 щодо розміщення реклами. Забороняється розміщення реклами на підтримуючих, опорних та інших елементах контактної мережі, а також на ліхтарях.
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