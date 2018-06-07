В Україні з тротуарів зникнуть кіоски та білборди

Міністерство регіонального розвитку та будівництва вводить заборону на встановлення тимчасових споруд, рекламних та інших конструкцій на пішохідних зонах тротуарів.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе, передає прес-служба міністерства.

Відповідна норма міститься в новій ДБН В.2.3-5: 2018 "Вулиці та дороги населених пунктів", яка вступає в силу з 1 вересня.

"Пішохідні зони на те і називаються "пішохідними", так як призначені для пішоходів, для їх зручності і комфорту в пересуванні. Тому логічно, що на цих шляхах не потрібно встановлювати рекламні конструкції, кіоски, розміщувати люки та дощоприймачі, адже це заважає безперешкодному руху по тротуарах і навіть може нести небезпеку для пішоходів", - пояснив Парцхаладзе.

Як уточнили в Мінрегіоні, згідно з новими ДБН, на пішохідних зонах тротуару не допускається встановлення: дорожнього огородження і опор; рекламних конструкцій; тимчасових споруд (торговельних кіосків, павільйонів, лотків, палаток тощо); люків і дощоприймачів; сходів і ґанків будівель тощо.

ДБН В.2.3-5: 2018 "Вулиці та дороги населених пунктів" розроблено на заміну аналогічних ДБН 2001 року і поширюються на нове будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих вулиць і доріг.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила в цілому закон №3454 щодо розміщення реклами. Забороняється розміщення реклами на підтримуючих, опорних та інших елементах контактної мережі, а також на ліхтарях.