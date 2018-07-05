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В Україні заборонять тимчасові автостоянки на тротуарах

Оновлені державні будівельні норми поширюватимуться на проектування нових і реконструкцію існуючих вулиць та доріг
В Україні планують заборонити тимчасові автостоянки на тротуарах. Такі зміни хоче запровадити Міністерство регіонального розвитку у межах оновлення державних будівельних норм.
В Україні заборонять тимчасові автостоянки на тротуарах Фото: avtoprodaga.com.ua

"Сьогодні хаотичне паркування автомобілів значно ускладнює дорожній рух, спричиняє додаткові затори і найважливіше - створює небезпеку та незручності для руху пішоходів", - заявив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе, передає прес-служба відомства.

Згідно з пропонованими змінами, не допускається проектування тимчасових автостоянок:

на тротуарах;

уздовж проїзних частин магістралей загальноміського значення безперервного руху;

уздовж проїзних частин магістралей загальноміського значення регульованого руху і магістралей районного значення у випадку, коли коефіцієнт використання пропускної здатності наближається до 1 та при виділенні на цих магістралях окремих смуг для руху маршрутного транспорту.

Оновлені державні будівельні норми поширюватимуться на проектування нових і реконструкцію існуючих вулиць та доріг.

Нагадаємо, що Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів".

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07 05 2018 18:38
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