В Україні заборонили партію вакцини від кору "Приорикс"
У розпорядженні служби наголошується, що партія вакцини заборонена на підставі "встановлення факту наявності в обігу на території України незареєстрованого лікарського засобу".
За даними Міністерства охорони здоров'я, виробник вакцини - італійська компанія "Фідія Фармацеутици С.П.А.", а упаковкою і випусковим контролем якості займається російська ТОВ "Сміт Кляйн Бічем-Біомед".
МОЗ доручило реалізаторам вакцини вилучити її з обігу для подальшої утилізації або знищення.
Контроль за виконанням доручення здійснюватимуть територіальні органи Держлікслужби. Через його невиконання передбачена відповідальність.
Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я пропонує заборонити невакцинованим дітям відвідувати школи і дитячі садки.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- 10 фантастичних досягнень у медицині 1Шолом проти смутку, пересадка обличчя, вакцина від алкоголізму і ще 7 неймовірних досягнень
Це ще 15.02 було... Відповісти