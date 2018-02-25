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В Україні заборонили партію вакцини від кору "Приорикс"

МОЗ доручило реалізаторам вакцини вилучити її з обігу для подальшої утилізації або знищення
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила на території України партію вакцини від кору, паротиту та краснухи "Приорикс".
В Україні заборонили партію вакцини від кору "Приорикс" Фото: gettyimages.com

У розпорядженні служби наголошується, що партія вакцини заборонена на підставі "встановлення факту наявності в обігу на території України незареєстрованого лікарського засобу".

За даними Міністерства охорони здоров'я, виробник вакцини - італійська компанія "Фідія Фармацеутици С.П.А.", а упаковкою і випусковим контролем якості займається російська ТОВ "Сміт Кляйн Бічем-Біомед".

МОЗ доручило реалізаторам вакцини вилучити її з обігу для подальшої утилізації або знищення.

Контроль за виконанням доручення здійснюватимуть територіальні органи Держлікслужби. Через його невиконання передбачена відповідальність.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я пропонує заборонити невакцинованим дітям відвідувати школи і дитячі садки.

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КОМЕНТАРІ (1) +

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  • залечь на дно в хюгге velte25 лютого 2018 17:06
    Це ще 15.02 було... Відповісти
25 02 2018 13:55
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