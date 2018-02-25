В Україні заборонили партію вакцини від кору "Приорикс" МОЗ доручило реалізаторам вакцини вилучити її з обігу для подальшої утилізації або знищення

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила на території України партію вакцини від кору, паротиту та краснухи "Приорикс".

Фото: gettyimages.com

У розпорядженні служби наголошується, що партія вакцини заборонена на підставі "встановлення факту наявності в обігу на території України незареєстрованого лікарського засобу". За даними Міністерства охорони здоров'я, виробник вакцини - італійська компанія "Фідія Фармацеутици С.П.А.", а упаковкою і випусковим контролем якості займається російська ТОВ "Сміт Кляйн Бічем-Біомед". МОЗ доручило реалізаторам вакцини вилучити її з обігу для подальшої утилізації або знищення. Контроль за виконанням доручення здійснюватимуть територіальні органи Держлікслужби. Через його невиконання передбачена відповідальність. Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я пропонує заборонити невакцинованим дітям відвідувати школи і дитячі садки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію