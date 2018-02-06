В Україні заборонили російську банкноту і монету На банкноті 100 рублів зображена територія РФ разом з Кримом, а монета 3 рубля присвячена Свято-Троїцького собору в Сімферополі

Українським банкам заборонили приймати для зарахування на рахунки і обміну ще одну російську банкноту і монету - 100 і 3 рубля.

Фото: ubr.ua

Про це Нацбанк повідомив банкам, "Укрпошті" і небанківським фінустановам в телеграмі №50-0007 / 29807, передає UBR.ua. Заборонено до прийому банкнота 100 рублів, присвячена ЧС з футболу, так як на її зворотному боці в формі м'яча зеленим кольором зображена територія РФ разом з Кримом.

Фото: ubr.ua

Фото: ubr.ua Заборона також стосується пам'ятної монети 3 рубля, оскільки вона присвячена Свято-Троїцького собору в Сімферополі. Нагадаємо, що Центральний банк Росії з 12 жовтня ввів в обіг 200-рублеву купюру, на якій зображені символи українського Севастополя, окупованого РФ у 2014 році.

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