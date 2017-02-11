CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПерший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін заявив, що кількість зареєстрованих у 2017 році умисних вбивств є найнижчою за останні 20 років.
Нагадаємо, у листопаді до Верховної Ради внесуть законопроект про захист свідків, який назвуть ім'ям загиблої Аміни Окуєвої.
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В Україні зафіксована найменша кількість умисних вбивств за останні 20 років
За минулу добу в країні не зафіксовано жодного вбивства, запевняють у поліції
Фото: ЕРА
Кількість вбивств, зареєстрованих упродовж дев‘яти місяців цього року, є втричі нижчою від пікового значення 2000-го року.
"Згідно з даними статистики за період з 1997 по 2017 роки, кількість умисних убивств, вчинених упродовж дев‘яти місяців кожного року, коливалася від пікового значення у 3494 таких злочини (2000 рік) до найнижчого показника, зафіксованого у цьому році ‑ 1185 умисних убивств. Відтак кількість вбивств, вчинених упродовж 9 місяців 2017 року, порівняно з минулими роками зменшилася майже втричі", - повідомляє прес-служба МВС.
Нагадаємо, у листопаді до Верховної Ради внесуть законопроект про захист свідків, який назвуть ім'ям загиблої Аміни Окуєвої.
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02 11 2017 15:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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