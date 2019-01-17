В Україні зафіксували 235 випадків порушень свободи слова у 2018 році, - дослідження

Цифра є меншою, ніж за аналогічний період 2017 року

У 2018 році зафіксували 235 випадків порушень свободи слова в Україні, за винятком окупованих територій. Такими є дані щорічного дослідження Інституту масової інформації "Барометр свободи слова".

Ця цифра є меншою, ніж за аналогічний період 2017 року, - тоді зафіксували 281 порушення, повідомили в ІМІ. Для порівняння у 2016 році було 264 порушень, у 2015 році - 310, у 2014 році - 995.

За даними дослідження, зростання кількості порушень, особливо фізичної агресії, спостерігалося у першому півріччі 2018 року спостерігалося зростання кількості порушень, у порівнянні з 2017 роком. Натомість у другому півріччі відбулася певна "стабілізація" кількості порушень прав журналістів.

"Ми пов’язуємо це з кількома причинами: по-перше, з публічним резонансом після жорсткого нападу на активістку Катерину Гандзюк і надзвичайно негативною реакцією суспільства та міжнародної спільноти на цей випадок, що, можливо, дещо охолодило потенційних нападників. Так само ми не виключаємо, що убивство Гандзюк могло мати і певний охолоджувальний ефект на журналістів, особливо в регіонах, які почали більш обережно критикувати, це питання потребує окремого дослідження. І нарешті, ми спостерігаємо затишшя перед традиційною "бурею" виборчих процесів 2019 року", - заявила виконавча директорка ІМІ Оксана Романюк.

Категоріями-лідерами за кількістю порушень стосовно журналістів стали перешкоджання, погрози та напади. Основним викликом для свободи слова у 2018 році стала фізична агресія щодо журналістів. Так, із загальної кількості порушень 173 випадки стосувалися саме фізичної агресії щодо журналістів.

У 2018 році найбільше порушень зафіксували у категорії "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів" - 96 випадків. Найбільше журналістам перешкоджали приватні особи, місцева влада, депутати та правоохоронці.

Друге місце посіла категорія "погрози і залякування журналістів" - 33 випадки. Погрожували журналістам переважно приватні особи, місцева влада та депутати.

Третє місце посіла категорія "побиття та напади" - за рік зафіксували 31 випадок. Далі за кількістю порушень опинилися обмеження доступу до публічної інформації (19 випадків) та кібератаки (15 випадків).

Здебільшого порушували право журналістів на професію, згідно з моніторингом, приватні особи, представники центральної та місцевої влади та правоохоронці.

Територіально лідером за кількістю порушень прав журналістів так і залишається Київ з областю (97). Далі йдуть Миколаївщина (16 випадків), Дніпропетровщина та Полтавщина (по 12), Одещина (11), Львівщина (10). В ІМІ відзначають, що цьогоріч Дніпропетровщина та Львівщина вперше увійшли до п’ятірки регіонів-лідерів за кількістю порушень прав журналістів, натомість Миколаївщина та Полтавщина вже третій рік лишаються в цій першій п’ятірці.

У зв’язку з обмеженими можливостями доступу до окупованих територій Донецької та Луганської областей, ІМІ вдалося зафіксувати там лише два порушення (у 2017 році — три). В анексованому Росією Криму у 2018 році було зафіксовано 12 нових випадків порушень свободи слова (у 2017 році — 16 випадків), зокрема, на півострові затримували громадських журналістів.

Нагадаємо, щонайменше 80 журналістів та інших працівників ЗМІ вбили у 2018 році через їхню професійну діяльність.