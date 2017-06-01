БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИМіністерство юстиції зареєструвало та оприлюднило відповідний наказ МОЗ, завдяки якому ліки, зареєстровані в США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канаді та ЄС можуть надійти в Україну за 17 днів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні запрацювала система спрощеної реєстрації ліків
Це дозволить збільшити асортимент ліків
Фото: te.20minut.ua
Як зазначається, це дозволить збільшити асортимент ліків, яких в Україні зареєстровано близько 10 тисяч, - йдеться у повідомленні МОЗ на сторінці у Facebook.
Нагадаємо, раніше процедура тривала 1-2 роки і якщо виробник хотів її спростити, спрацьовували корупційні схеми. Виробники не хотіли реєструвати в Україні ліки через складність процесу та корупційну складову. Тому пацієнти були обмеженими у виборі ліків.
Напередодні IPress.ua повідомляв, що до 1 лютого 2017 року буде знижено ціни на ліки від трьох типів захворювань: серцево-судинних, цукрового діабету ІІ типу і бронхіальної астми.
Відзначимо, в Україні у 2017 році почнеться поступовий перехід до застосування страхової медицини, який триватиме три роки.
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