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В Україні запрацювала система спрощеної реєстрації ліків

Це дозволить збільшити асортимент ліків
Міністерство юстиції зареєструвало та оприлюднило відповідний наказ МОЗ, завдяки якому ліки, зареєстровані в США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канаді та ЄС можуть надійти в Україну за 17 днів.
В Україні запрацювала система спрощеної реєстрації ліків Фото: te.20minut.ua

Як зазначається, це дозволить збільшити асортимент ліків, яких в Україні зареєстровано близько 10 тисяч, - йдеться у повідомленні МОЗ на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, раніше процедура тривала 1-2 роки і якщо виробник хотів її спростити, спрацьовували корупційні схеми. Виробники не хотіли реєструвати в Україні ліки через складність процесу та корупційну складову. Тому пацієнти були обмеженими у виборі ліків.

Напередодні IPress.ua повідомляв, що до 1 лютого 2017 року буде знижено ціни на ліки від трьох типів захворювань: серцево-судинних, цукрового діабету ІІ типу і бронхіальної астми.

Відзначимо, в Україні у 2017 році почнеться поступовий перехід до застосування страхової медицини, який триватиме три роки.
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06 01 2017 10:38
ТЕГИ: ліки, МОЗ
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