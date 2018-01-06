CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні має бути запроваджений сертифікаційний іспит з української мови для осіб, які подають клопотання про набуття громадянства України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні запровадять іспит з української для охочих отримати громадянство
Президент зобов’язав Кабмін розробити у двомісячний термін державну цільову програму на 2018 – 2028 роки
Фото: agencjagazeta.pl
Про це йдеться в указі Президента Петра Порошенка про заходи щодо зміцнення державного статусу української мови, оприлюдненому на сайті голови держави.
У документі Президент, зокрема, зобов’язує Кабінет міністрів розробити у двомісячний термін з урахуванням пропозицій експертної групи і затвердити державну цільову програму на 2018 – 2028 роки щодо функціонування української мови як державної в усіх сферах життя. Ця програма має передбачати впровадження відповідного іспиту.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко оголосив десятиліття української мови. Відповідний указ оприлюднено на сайті голови держави.
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01 06 2018 15:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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