В Україні запровадять іспит з української для охочих отримати громадянство Президент зобов’язав Кабмін розробити у двомісячний термін державну цільову програму на 2018 – 2028 роки

В Україні має бути запроваджений сертифікаційний іспит з української мови для осіб, які подають клопотання про набуття громадянства України.

Фото: agencjagazeta.pl

Про це йдеться в указі Президента Петра Порошенка про заходи щодо зміцнення державного статусу української мови, оприлюдненому на сайті голови держави. У документі Президент, зокрема, зобов’язує Кабінет міністрів розробити у двомісячний термін з урахуванням пропозицій експертної групи і затвердити державну цільову програму на 2018 – 2028 роки щодо функціонування української мови як державної в усіх сферах життя. Ця програма має передбачати впровадження відповідного іспиту. Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко оголосив десятиліття української мови. Відповідний указ оприлюднено на сайті голови держави.

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