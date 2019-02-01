В Україні змінився податок на посилки з-за кордону, - ІНФОГРАФІКА

З 1 січня 2019 року набрав чинності податок на додану вартість на ввезення товарів у міжнародних поштових відправленнях на суму понад 100 євро для одного одержувача-фізособи.

З 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року діятиме перехідний період з лімітом в 150 євро, а з 1 липня 2019 року запрацює новий - 100 євро на одну фізособу, інформує "Європейська правда".

До цього українці могли отримувати скільки завгодно посилок з-за кордону вартістю до 150 євро, не сплачуючи з них податки або мито.

Норми закону передбачають, що при ввезенні на територію України товарів вартістю понад 100 євро для одного одержувача на них нараховується ПДВ в 20% і 10% мита з суми, що перевищує ліміт.

Згідно з нормами нового закону, оператори поштового зв'язку та експрес-перевізники призначаються податковими агентами. Вони будуть займатися нарахуванням і сплатою зобов'язань з ПДВ для таких посилок.