В Україні зростуть ціни за інтернет на половину

Підвищення цін зв'язується з ростом інфляції і витратами на матеріали для ремонту пошкоджених мереж

Протягом найближчих 6 місяців ціни за послуги інтернет-провайдерів зростуть на 50%.

"На скільки піднімати ціни на інтернет - кожен оператор визначає зараз сам. Спираючись на ситуацію в регіоні, купівельну спроможність населення, конкуренцію та інше. Але впевнений, що зростання цін складе в найближчі півроку не менше 50%. Що, на мій погляд, вкрай мало. Тому зростання цін збережеться і надалі", - заявив глава інтернет-асоціації України Олександр Федієнко, пише ubr.ua.

За його словами, швидше за все до кінця року кардинальної зміни цін не відбудеться. Адже, як правило, перед святами оператори починають проводити акції. Але вже на початку наступного року почнеться чергове подорожчання.

Підвищення цін зв'язується з ростом інфляції і витратами на матеріали для ремонту пошкоджених мереж.

Нагадаємо, близько 66% українців регулярно користуються інтернетом для особистих цілей, в той час як на глобальному ринку ця цифра становить 82%.