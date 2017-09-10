Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Україні зростуть ціни за інтернет на половину

Підвищення цін зв'язується з ростом інфляції і витратами на матеріали для ремонту пошкоджених мереж
Протягом найближчих 6 місяців ціни за послуги інтернет-провайдерів зростуть на 50%.
В Україні зростуть ціни за інтернет на половину Фото: ar25.org

"На скільки піднімати ціни на інтернет - кожен оператор визначає зараз сам. Спираючись на ситуацію в регіоні, купівельну спроможність населення, конкуренцію та інше. Але впевнений, що зростання цін складе в найближчі півроку не менше 50%. Що, на мій погляд, вкрай мало. Тому зростання цін збережеться і надалі", - заявив глава інтернет-асоціації України Олександр Федієнко, пише ubr.ua.

За його словами, швидше за все до кінця року кардинальної зміни цін не відбудеться. Адже, як правило, перед святами оператори починають проводити акції. Але вже на початку наступного року почнеться чергове подорожчання.

Підвищення цін зв'язується з ростом інфляції і витратами на матеріали для ремонту пошкоджених мереж.

Нагадаємо, близько 66% українців регулярно користуються інтернетом для особистих цілей, в той час як на глобальному ринку ця цифра становить 82%.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 10 2017 11:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.