В "Українському виборі" Медведчука прокоментували інформацію про зв'язок з Рубаном

В організації заявляють, що Рубан не є і ніколи не був членом "Українського вибору"

У громадському русі Віктора Медведчука "Український вибір" заявили, що у "справі Рубана" Служба безпеки України не просто цитує матеріали організації, але "дає їм своє трактування, яке не відповідає дійсності".

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій 10 березня на сайті "Українського вибору". В організації заявляють, що Рубан не є і ніколи не був членом "Українського вибору".

"Глава СБУ ... передав журналістам презентацію, покликану продемонструвати зв'язок Рубана з "Українським вибором". Усі матеріали, згадані в презентації, публікувалися на нашому сайті. Однак СБУ не просто цитує наші матеріали, а дає їм своє трактування, яке не відповідає дійсності", – зазначено в заяві.

В організації зазначили, що Рубан брав участь в заходах проекту "Українська федерація", але він "ніколи не вів цей проект, у чому голослівно намагався запевнити керівник апарату СБУ".

Рубан звертався до сайту "Український вибір" з проханням надати приміщення для проведення засідання тематичного клубу "Управління суспільним розвитком".

"Клуб був громадською ініціативою, а не проектом або "підпроектом" Українського вибору, який надав допомогу для проведення засідання, під час якого Рубан був обраний керівником клубу", – повідомили в "Українському виборі".

Про публікації Рубана у блозі на сайті "Українського вибору" в організації зазначили, що він розмістив кілька своїх матеріалів, "але після подій 2014 року дозволив собі низку образливих заяв на адресу Медведчука".

"У зв'язку з цим у 2015 році було прийнято рішення про видалення блогу Володимира Рубана зі сторінок нашого сайту ... Матеріали, присвячені заходам за участю Рубана (тексти, фото, відео), доступні на сайті Українського вибору і тепер", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, на брифінгу 9 березня голова СБУ Василь Грицак заявив про зв'язки Рубана з організацією Віктора Медведчука "Український вибір".

При цьому Грицак не відповів на запитання, чи причетний до "справи Рубана" сам Медведчук.

Власне Рубан у залі суду під час обрання йому запобіжного заходу заявив: "Немає більшого ворога, ніж Медведчук. Перестаньте мене з ним пов'язувати".