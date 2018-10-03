Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

В "Українському виборі" Медведчука прокоментували інформацію про зв'язок з Рубаном

В організації заявляють, що Рубан не є і ніколи не був членом "Українського вибору"
У громадському русі Віктора Медведчука "Український вибір" заявили, що у "справі Рубана" Служба безпеки України не просто цитує матеріали організації, але "дає їм своє трактування, яке не відповідає дійсності".
В "Українському виборі" Медведчука прокоментували інформацію про зв Фото: vybor.ua

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій 10 березня на сайті "Українського вибору". В організації заявляють, що Рубан не є і ніколи не був членом "Українського вибору".

"Глава СБУ ... передав журналістам презентацію, покликану продемонструвати зв'язок Рубана з "Українським вибором". Усі матеріали, згадані в презентації, публікувалися на нашому сайті. Однак СБУ не просто цитує наші матеріали, а дає їм своє трактування, яке не відповідає дійсності", – зазначено в заяві.

В організації зазначили, що Рубан брав участь в заходах проекту "Українська федерація", але він "ніколи не вів цей проект, у чому голослівно намагався запевнити керівник апарату СБУ".

Рубан звертався до сайту "Український вибір" з проханням надати приміщення для проведення засідання тематичного клубу "Управління суспільним розвитком".

"Клуб був громадською ініціативою, а не проектом або "підпроектом" Українського вибору, який надав допомогу для проведення засідання, під час якого Рубан був обраний керівником клубу", – повідомили в "Українському виборі".

Про публікації Рубана у блозі на сайті "Українського вибору" в організації зазначили, що він розмістив кілька своїх матеріалів, "але після подій 2014 року дозволив собі низку образливих заяв на адресу Медведчука".

"У зв'язку з цим у 2015 році було прийнято рішення про видалення блогу Володимира Рубана зі сторінок нашого сайту ... Матеріали, присвячені заходам за участю Рубана (тексти, фото, відео), доступні на сайті Українського вибору і тепер", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, на брифінгу 9 березня голова СБУ Василь Грицак заявив про зв'язки Рубана з організацією Віктора Медведчука "Український вибір".

При цьому Грицак не відповів на запитання, чи причетний до "справи Рубана" сам Медведчук.

Власне Рубан у залі суду під час обрання йому запобіжного заходу заявив: "Немає більшого ворога, ніж Медведчук. Перестаньте мене з ним пов'язувати".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 03 2018 23:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Володимир Рубан. Історія однієї консерви. Основні факти про затриманого переговорника

Володимир Рубан. Історія однієї консерви. Основні факти про затриманого переговорника

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.