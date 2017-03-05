В Україну прибула перша партія гібридних Mitsubishi для поліцейських

Перша партія гібридних автомобілів Mitsubishi для поліцейських прибула в Україну.

Відповідну інформацію повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у своєму мікроблозі Twitter.

635 поліцейських гібридних Mitsubishi - перша партія - вже в Україні! Проводимо оформлення. Заощаджені 125 млн. грн - 2 етап за 3-4 місяця pic.twitter.com/ncGgb8sAqZ — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 3 мая 2017 г.

"635 поліцейських гібридних Mitsubishi - перша партія - вже в Україні! Проводимо оформлення. Зекономлені 125 млн грн - другий етап через 3-4 місяці", - написав голова МВС.

Як відомо, спочатку поліція домовилася з Японією про постачання 635 автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV за ціною 1 510 932 грн, що в грошовому еквіваленті становить 58,6 тис. доларів за один автомобіль. Однак ціна виявилася дуже завищеною, через що розгорівся скандал. Тоді контракт переглянули - і сторони домовилися про знижку.

З жовтня 2015 року Японія передала Україні 1,6 тис. поліцейських автомобілів.