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В Україну прибула перша партія гібридних Mitsubishi для поліцейських

Наступна партія очікується через 3-4 місяці
Перша партія гібридних автомобілів Mitsubishi для поліцейських прибула в Україну.
В Україну прибула перша партія гібридних Mitsubishi для поліцейських Фото: mvs.gov.ua

Відповідну інформацію повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у своєму мікроблозі Twitter.

 

"635 поліцейських гібридних Mitsubishi - перша партія - вже в Україні! Проводимо оформлення. Зекономлені 125 млн грн - другий етап через 3-4 місяці", - написав голова МВС.

Як відомо, спочатку поліція домовилася з Японією про постачання 635 автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV за ціною 1 510 932 грн, що в грошовому еквіваленті становить 58,6 тис. доларів за один автомобіль. Однак ціна виявилася дуже завищеною, через що розгорівся скандал. Тоді контракт переглянули - і сторони домовилися про знижку.

З жовтня 2015 року Японія передала Україні 1,6 тис. поліцейських автомобілів.

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03 05 2017 16:38
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