Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Корпорація Mitsubishi зробила Нацполіції знижку на закупівлю службових автомобілів, - Аваков

Знижка буде надана в розмірі до 14%
Корпорація Mitsubishi Motors надала Україні знижку на закупівлю службових автомобілів для Національної поліції.
Корпорація Mitsubishi зробила Нацполіції знижку на закупівлю службових автомобілів, - Аваков Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

"Радий повідомити, що глава корпорації Mitsubishi Motors пан Осаме Месуко погодився звернути увагу на моє звернення про можливість оптимізувати вартість автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV для української поліції у зв'язку з особливістю ситуації в країні і висловив готовність надати знижку", - повідомив голова МВС Арсен Аваков у Facebook.

Знижка, за його словами, складе 14% від початкової вартості проекту.

"Центр обслуговування підрозділів Нацполіції отримав лист від офіційного представника Mitsubishi з погодженням надання знижки в розмірі до 14% від початкової вартості проекту. Тож Нацполіція отримує можливість придбати за виділені Україні в рамках Кіотського протоколу 958 440 774,25 грн 101 спеціалізований автомобіль Mitsubishi Outlander PHEV", - додав глава МВС.

Остаточна ціна буде визначена найближчим часом після узгодження змін до договору.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та президент Mitsubishi Motors Corporation Осамі Месуко обговорили можливість зниження ціни на автомобілі "Mitsubishi Outlander PHEV", які мають бути поставлені в Україну для потреб Нацполіції.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 12 2016 15:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.