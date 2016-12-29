Корпорація Mitsubishi зробила Нацполіції знижку на закупівлю службових автомобілів, - Аваков
"Радий повідомити, що глава корпорації Mitsubishi Motors пан Осаме Месуко погодився звернути увагу на моє звернення про можливість оптимізувати вартість автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV для української поліції у зв'язку з особливістю ситуації в країні і висловив готовність надати знижку", - повідомив голова МВС Арсен Аваков у Facebook.
Знижка, за його словами, складе 14% від початкової вартості проекту.
"Центр обслуговування підрозділів Нацполіції отримав лист від офіційного представника Mitsubishi з погодженням надання знижки в розмірі до 14% від початкової вартості проекту. Тож Нацполіція отримує можливість придбати за виділені Україні в рамках Кіотського протоколу 958 440 774,25 грн 101 спеціалізований автомобіль Mitsubishi Outlander PHEV", - додав глава МВС.
Остаточна ціна буде визначена найближчим часом після узгодження змін до договору.
Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та президент Mitsubishi Motors Corporation Осамі Месуко обговорили можливість зниження ціни на автомобілі "Mitsubishi Outlander PHEV", які мають бути поставлені в Україну для потреб Нацполіції.
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