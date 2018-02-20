НОВИНИПАТ "Укрзалізниця" призупинила продаж квитків на дати після 25 березня у зв'язку з коригуванням графіка руху поїздів через перехід на літній час.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В "Укрзалізниці" призупинять продаж квитків на дати після 25 березня
В компанії зазначили, що коригують графік руху поїздів
Фото: iPress.ua / Михайло Гема
Про це повідомляється на сайті Укрзалізниці.
"Наразі продаж квитків на дати після 25 березня призупинений у зв’язку з коригуванням графіка руху поїздів через перехід на літній час", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що продаж квитків на деякі поїзди буде відкритий до кінця поточного тижня, інші – наступного тижня. Про відкриття продажу буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, у квітні відбудеться перше в 2018 році планове підвищення цін на квитки для пасажирів "Укрзалізниці" на 10%.
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20 02 2018 19:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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