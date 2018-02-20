В "Укрзалізниці" призупинять продаж квитків на дати після 25 березня

В компанії зазначили, що коригують графік руху поїздів

ПАТ "Укрзалізниця" призупинила продаж квитків на дати після 25 березня у зв'язку з коригуванням графіка руху поїздів через перехід на літній час.

Про це повідомляється на сайті Укрзалізниці.

"Наразі продаж квитків на дати після 25 березня призупинений у зв’язку з коригуванням графіка руху поїздів через перехід на літній час", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що продаж квитків на деякі поїзди буде відкритий до кінця поточного тижня, інші – наступного тижня. Про відкриття продажу буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, у квітні відбудеться перше в 2018 році планове підвищення цін на квитки для пасажирів "Укрзалізниці" на 10%.