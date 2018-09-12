В УПЦ МП заявили, що говорять з Росією про звільнення українців постійно

Спікер УПЦ МП визнав, що "результатів звернення поки немає"

В УПЦ Московського патріархату заявляють, що переговори про повернення громадян України, в тому числі й затриманих біля Керченської протоки моряків, між Києвом і Москвою по церковній лінії проходять постійно.

Про це у неділю повідомив російському агентству ТАСС глава інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент, коментуючи слова президента Петра Порошенка про звернення до предстоятеля УПЦ МП Онуфрія з проханням сприяти звільненню українських моряків.

"Президент України звернувся до блаженнійшого митрополита Онуфрія з таким проханням. Власне кажучи, участь церкви у процесі повернення наших солдатів, які перебувають на непідконтрольній Україні території і в Росії, відбувається постійно. Блаженніший не раз звертався з такими проханнями до патріарха Кирила, і по церковній лінії відбуваються переговори, щоб можна було гуманітарним способом повернути всіх громадян України на нашу територію", - сказав архієпископ.

У той же час спікер УПЦ МП визнав, що "результатів звернення поки немає".

"Поки йде робота, і ця проблема озвучена. Патріарх [Кирил] дуже зацікавлений, щоб зусилля церкви принесли свій плід, тому ми очікуємо, що будуть якісь результати", - зазначив він.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко звернувся до предстоятеля УПЦ Московського патріархату Онуфрія з проханням вжити заходів для повернення з російського полону українських моряків.