В уряді Британії категорично виключають другий Brexit-референдум

Мей вважає свій план виходу з ЄС єдиним можливим шляхом досягнення угоди з ЄС

Речник глави британського уряду заперечив можливість проведення другого референдуму щодо виходу країни з ЄС.

"Британська громадськість проголосувала за вихід з Європейського Союзу. Не буде другого референдуму ... за жодних обставин", - повідомляє Reuters.

Речник наполіг, що прем’єр-міністр Тереза Мей вважає свій план виходу з ЄС єдиним можливим шляхом досягнення угоди з ЄС, яка відповідала б цілям її уряду.

Нагадаємо, прем'єрка Британії Тереза Мей оприлюднила свої пропозиції щодо майбутніх відносин з ЄС після виходу з блоку.

Пропозиції серед іншого передбачають укладення з ЄС Угоди про асоціацію на зразок тієї, що діє між Євросоюзом і Україною. Мей налаштована на більш м’який Brexit зі збереженням тісних економічних зв’язків з ЄС.

Додамао, що Тереза ​​Мей попередила, що Брексіту (Brexit) може взагалі не бути через спроби законодавців зірвати її план виходу країни з ЄС.