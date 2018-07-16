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В уряді Британії категорично виключають другий Brexit-референдум

Мей вважає свій план виходу з ЄС єдиним можливим шляхом досягнення угоди з ЄС
Речник глави британського уряду заперечив можливість проведення другого референдуму щодо виходу країни з ЄС.
В уряді Британії категорично виключають другий Brexit-референдум Фото: gettyimages.com

"Британська громадськість проголосувала за вихід з Європейського Союзу. Не буде другого референдуму ... за жодних обставин", - повідомляє Reuters.

Речник наполіг, що прем’єр-міністр Тереза Мей вважає свій план виходу з ЄС єдиним можливим шляхом досягнення угоди з ЄС, яка відповідала б цілям її уряду.

Нагадаємо, прем'єрка Британії Тереза Мей оприлюднила свої пропозиції щодо майбутніх відносин з ЄС після виходу з блоку. 

Пропозиції серед іншого передбачають укладення з ЄС Угоди про асоціацію на зразок тієї, що діє між Євросоюзом і Україною. Мей налаштована на більш м’який Brexit зі збереженням тісних економічних зв’язків з ЄС.

Додамао, що Тереза ​​Мей попередила, що Брексіту (Brexit) може взагалі не бути через спроби законодавців зірвати її план виходу країни з ЄС.

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16 07 2018 14:57
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