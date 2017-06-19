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В Ужгороді водій BMW протаранив три іномарки, врізався у кафе і втік

У результаті аварії ніхто не постраждав
У неділю ввечері в Ужгороді сталася дорожньо-транспортна пригода - невідомий на білому BMW врізався в терасу місцевого кафе.
В Ужгороді водій BMW протаранив три іномарки, врізався у кафе і втік Фото:mukachevo.net

ДТП сталася о 22:30 на вулиці Мукачівській. Як розповіли в патрульній поліції, водій на BMW спочатку протаранив дві машини, потім зачепив ще одну (Mercedes, Volvo, Peugeo) і влетів у терасу місцевого кафе, - повідомляє місцевий сайт Мukachevo.net.

Фото:mukachevo.net

У результаті аварії ніхто не постраждав. Сам водій BMW утік з місця ДТП. Його розшукує поліція.

Фото:mukachevo.net
Нагадаємо,  у Львові на подвір'ї церкви Святого Андрія автомобіль Toyota перекинувся на бік і придавив двох жінок. Одна із них загинула, іншу забрали до лікарні.
 
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19 06 2017 11:24
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