CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ неділю ввечері в Ужгороді сталася дорожньо-транспортна пригода - невідомий на білому BMW врізався в терасу місцевого кафе.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Ужгороді водій BMW протаранив три іномарки, врізався у кафе і втік
У результаті аварії ніхто не постраждав
Фото:mukachevo.net
ДТП сталася о 22:30 на вулиці Мукачівській. Як розповіли в патрульній поліції, водій на BMW спочатку протаранив дві машини, потім зачепив ще одну (Mercedes, Volvo, Peugeo) і влетів у терасу місцевого кафе, - повідомляє місцевий сайт Мukachevo.net.
Фото:mukachevo.net
У результаті аварії ніхто не постраждав. Сам водій BMW утік з місця ДТП. Його розшукує поліція.
Фото:mukachevo.net
Нагадаємо, у Львові на подвір'ї церкви Святого Андрія автомобіль Toyota перекинувся на бік і придавив двох жінок. Одна із них загинула, іншу забрали до лікарні.
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19 06 2017 11:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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