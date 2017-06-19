В Ужгороді водій BMW протаранив три іномарки, врізався у кафе і втік

У результаті аварії ніхто не постраждав

У неділю ввечері в Ужгороді сталася дорожньо-транспортна пригода - невідомий на білому BMW врізався в терасу місцевого кафе.

ДТП сталася о 22:30 на вулиці Мукачівській. Як розповіли в патрульній поліції, водій на BMW спочатку протаранив дві машини, потім зачепив ще одну (Mercedes, Volvo, Peugeo) і влетів у терасу місцевого кафе, - повідомляє місцевий сайт Мukachevo.net.

Фото:mukachevo.net

У результаті аварії ніхто не постраждав. Сам водій BMW утік з місця ДТП. Його розшукує поліція.

Фото:mukachevo.net