В Японії пошта почала доставляти документи дронами

Японській поштовий оператор Japan Post запустив службу доставлення документів дронами у префектурі Фукусіма.

В Японії донедавна існували досить жорсткі правила, що регулюють правила польотів безпілотників: оператор мав постійно спостерігати за його польотом. За новими правилами, які набули чинності у вересні, політ безпілотника може тривати за межами прямої видимості, якщо його безпеку можна забезпечити віддаленими засобами — наприклад, якщо оснастити дрон камерою для прямої трансляції.

Після цього поштовий оператор Japan Post вперше в країні організував перевезення документів і пошти за допомогою безпілотників. Для тестового доставлення безпілотник привіз дитячі малюнки та новорічні листівки з одного офісу компанії в інший. Вони знаходяться дев’ять кілометрів один від одного в містах Мінамісома і Нами. Політ тривав 15 хвилин. Тепер оператор планує використовувати безпілотники регулярно.

Спочатку поштовий оператор доставлятиме пошту і рекламні буклети між офісами компанії. Але надалі в компанії розраховують відкрити регулярне доставлення документів, яке здійснюватиметься протягом шести діб на місяць і, за необхідності, двічі на день. Компанія використовуватиме безпілотні апарати, здатні розвивати швидкість до 54 кілометрів на годину і перевозити до двох кілограмів вантажів.

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