В Єкатеринбурзі відвідувачі виставки пошкодили картини Далі та Гойя

У роботи Гойя зламано раму і скло, а в Далі, крім поломки, пошкоджено саме полотно

У центрі мистецтв "Головний проспект", що в російському Єкатеринбурзі, відвідувачі пошкодили полотна Сальвадора Далі і Франсіско Гойя.

"Група дівчат, їх було четверо, не дуже адекватно себе вели, в результаті у виставковому просторі пошкодили дві роботи, які перебували у зв'язці, - це Франсіско Гойя і Сальвадор Далі. У роботи Гойя зламана рама і скло, а в Далв, крім поломки, ще й пошкоджене саме полотно. Йде розгляд, роботи відправлені на експертизу", - повідомили в центрі, інформує "ТАСС".

зокрема, постраждали робота Гойя із серії "Капрічос" і інтерпритація Далі, яка доповнювала експозицію.

"Надійшла така заява, проводиться перевірка. Збиток встановлюється", - повідомила прес-служба міського управління МВС.

Наголошується, що галерея продовжує роботу в звичайному режимі.

"На роботу центру це ніяк не вплинуло, на потік людей теж. Охорона, безпека працюють в колишньому режимі, тільки доглядачі додатково попереджають гостей про правила поведінки", - повідомили в центрі.

Нагадаємо, прикордонники спільно зі співробітниками СБУ затримали водія, який намагався перевезти через лінію зіткнення 210 картин художника Василя Кікіньова, орієнтовна вартість якої становить три з половиною мільйони гривень.