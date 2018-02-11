В Єкатеринбурзі відвідувачі виставки пошкодили картини Далі та Гойя
"Група дівчат, їх було четверо, не дуже адекватно себе вели, в результаті у виставковому просторі пошкодили дві роботи, які перебували у зв'язці, - це Франсіско Гойя і Сальвадор Далі. У роботи Гойя зламана рама і скло, а в Далв, крім поломки, ще й пошкоджене саме полотно. Йде розгляд, роботи відправлені на експертизу", - повідомили в центрі, інформує "ТАСС".
зокрема, постраждали робота Гойя із серії "Капрічос" і інтерпритація Далі, яка доповнювала експозицію.
"Надійшла така заява, проводиться перевірка. Збиток встановлюється", - повідомила прес-служба міського управління МВС.
Наголошується, що галерея продовжує роботу в звичайному режимі.
"На роботу центру це ніяк не вплинуло, на потік людей теж. Охорона, безпека працюють в колишньому режимі, тільки доглядачі додатково попереджають гостей про правила поведінки", - повідомили в центрі.
Нагадаємо, прикордонники спільно зі співробітниками СБУ затримали водія, який намагався перевезти через лінію зіткнення 210 картин художника Василя Кікіньова, орієнтовна вартість якої становить три з половиною мільйони гривень.
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