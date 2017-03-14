CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЄвропейський суд у Люксембурзі дозволив роботодавцям забороняти співробітницям-мусульманкам носити на робочому місці хіджаб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В ЄС узаконили заборону хіджабів на робочих місцях
Рішення стало результатом позову двох мешканок Франції і Бельгії
Фото: ria.ru
Таке рішення вища судова інстанція ЄС винесла за позовом двох мешканок Франції і Бельгії, які були звільнені за відмову не носити хіджаби на роботі. Про це повідомляє ВВС.
Зазначимо, у вересні минулого року парламент Болгарії прийняв рішення заборонити носити паранджу, яка закриває все обличчя, у громадських місцях.
Раніше нижня палата парламенту Швейцарії прийняла рішення про заборону носити паранджу - елемент одягу мусульманок, який повністю закриває обличчя.
Також згідно з опитуванням, переважна кількість громадян Німеччини підтримують заборону жіночого одягу, який повністю закриває обличчя.
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