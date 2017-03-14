В ЄС узаконили заборону хіджабів на робочих місцях

Рішення стало результатом позову двох мешканок Франції і Бельгії

Європейський суд у Люксембурзі дозволив роботодавцям забороняти співробітницям-мусульманкам носити на робочому місці хіджаб.

Таке рішення вища судова інстанція ЄС винесла за позовом двох мешканок Франції і Бельгії, які були звільнені за відмову не носити хіджаби на роботі. Про це повідомляє ВВС.

Зазначимо, у вересні минулого року парламент Болгарії прийняв рішення заборонити носити паранджу, яка закриває все обличчя, у громадських місцях.

Раніше нижня палата парламенту Швейцарії прийняла рішення про заборону носити паранджу - елемент одягу мусульманок, який повністю закриває обличчя.

Також згідно з опитуванням, переважна кількість громадян Німеччини підтримують заборону жіночого одягу, який повністю закриває обличчя.