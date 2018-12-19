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В ЄС узгодили заборону на використання одноразового пластику

Представники Європарламенту та головуюча в ЄС Австрія досягли згоди щодо нових заходів
В Європейському Союзі заборонять пластикові вироби одноразового використання, зокрема, на ватні палички, пакети, соломинки для напоїв, тарілки та столове приладдя.
В ЄС узгодили заборону на використання одноразового пластику Фото: organic-news.com

"ЄС вживає заходів для зменшення забруднення пластиком шляхом встановлення нових жорстких обмежень на певні одноразові пластикові вироби", - йдеться у повідомленні Ради, інформує "Українська правда".

Директива щодо використання одноразового пластику будується на існуючому законодавстві ЄС щодо відходів, але встановлює навіть більш суворі правила для тих видів продукції та упаковки, які входять до десяти найбільш поширених забруднювачів європейських пляжів.

Нові правила забороняють використання деяких виплавлених пластикових виробів, для яких існують альтернативи. Крім того, будуть введені конкретні заходи для зменшення використання найбільш часто використовуваних пластикових виробів.

В ЄС заборонять використання пластикових столових приладів (вилки, ножі, ложки та палички для їжі), пластикових тарілок і соломинок, харчових контейнерів з пенополістиролу, контейнери і чашки для напоїв з пінополістиролу. Також під заборону потрапляють ватні палички з пластику.

Деякі одноразові пластикові вироби, яким легко знайти заміну, будуть заборонені вже до 2021 року. Країни-члени ЄС також будуть зобов'язані на 2025 рік переробляти 90% пластикових пляшок, а виробники напоїв повинні будуть брати фінансову участь у переробці.

Угоду мають затвердити посли країн-членів ЄС, після чого директива може бути подана на затвердження до Європарламенту, а потім повернеться для остаточного ухвалення Радою ЄС.

Додамо, співробітники індонезійського національного парку і екоактивісти виявили в шлунку мертвого кита, тушу якого викинуло на берег, майже шість кілограмів виробів з пластику, включаючи стаканчики і шльопанці.

 
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19 12 2018 13:23
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