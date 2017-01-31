ЄС вимагає звільнення адвоката кримських татар Курбедінова
"Адміністративне затримання адвоката Еміля Курбедінова 26 січня в Сімферополі продовжило тривожну тенденцію все більш частих нападів на життєво важливу роботу правозахисників із захисту прав кримських татар і тих, хто не визнає незаконну анексію півострова Російською Федерацією. Права Курбедінова слід поважати і його необхідно звільнити", - йдеться у заяві речника Європейської служби зовнішніх справ, інформує "Європейська Правда".
У заяві нагадується, що ЄС відстежує погіршення ситуації з правами людини на Кримському півострові з моменту незаконної анексії Російською Федерацією.
Зокрема, права кримських татар були серйозно порушені в результаті заборони діяльності Меджлісу, який був визнаний "екстремістською організацєю".
"Останні звинувачення в екстремізмі стосовно заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова є ще одним прикладом переслідування лідерів організації. Ми очікуємо, що ці звинувачення будуть зняті і право Умерова на правовий захист будуть повністю дотримані", - зазначається в заяві.
Європейський Союз продовжує закликати до повного, вільного і безперешкодного доступу міжнародних спостерігачів за дотриманням прав людини на півострів.
"Європейський Союз, як і раніше прихильний повній реалізації своєї політики невизнання незаконної анексії Криму і Севастополя. Ми повністю підтримуємо суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України", - підкреслюється у заяві.
Нагадаємо, адвоката кримських татар Еміля Курбедінова, якого окупаційна влада підозрює в екстремізмі, арештували на 10 діб.
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