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ЄС вимагає звільнення адвоката кримських татар Курбедінова

ЄС відстежує погіршення ситуації з правами людини на Кримському півострові з моменту незаконної анексії Російською Федерацією
Євросоюз закликає Росію звільнити кримського адвоката Еміля Курбедінова, затриманого російською владою минулого тижня в Сімферополі.
ЄС вимагає звільнення адвоката кримських татар Курбедінова Фото:.rbc.ua

"Адміністративне затримання адвоката Еміля Курбедінова 26 січня в Сімферополі продовжило тривожну тенденцію все більш частих нападів на життєво важливу роботу правозахисників із захисту прав кримських татар і тих, хто не визнає незаконну анексію півострова Російською Федерацією. Права Курбедінова слід поважати і його необхідно звільнити",  - йдеться у заяві речника Європейської служби зовнішніх справ, інформує "Європейська Правда".

У заяві нагадується, що ЄС відстежує погіршення ситуації з правами людини на Кримському півострові з моменту незаконної анексії Російською Федерацією.

Зокрема, права кримських татар були серйозно порушені в результаті заборони діяльності Меджлісу, який був визнаний "екстремістською організацєю".

"Останні звинувачення в екстремізмі стосовно заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова є ще одним прикладом переслідування лідерів організації. Ми очікуємо, що ці звинувачення будуть зняті і право Умерова на правовий захист будуть повністю дотримані", - зазначається в заяві.

Європейський Союз продовжує закликати до повного, вільного і безперешкодного доступу міжнародних спостерігачів за дотриманням прав людини на півострів.

вропейський Союз, як і раніше прихильний повній реалізації своєї політики невизнання незаконної анексії Криму і Севастополя. Ми повністю підтримуємо суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України", - підкреслюється у заяві.

Нагадаємо, адвоката кримських татар Еміля Курбедінова, якого окупаційна влада підозрює в екстремізмі, арештували на 10 діб.

 
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