В ЄС застерігають: судді з заплямованою репутацією у Верховному суді підірвуть довіру

У зв'язку з цим в ЄС нагадали, що Верховний суд може почати роботу не в повному складі, і це не є проблемою

Призначення суддів із заплямованою репутацією може підірвати довіру до всієї реформи Верховного суду.

"Найближчим часом ми очікуємо на остаточне рішення Вищої ради правосуддя щодо призначення нового складу суддів Верховного суду", - йдеться у коментарі представництва ЄС на сторінці у Facebook.

В ЄС наголосили, що "це дає Україні історичну можливість вивести судову реформу в країні на новий рівень".

"ЄС уважно слідкував за процесом відбору та надав значну підтримку в цьому питанні. Тепер Вища рада правосуддя відповідає за призначення суддями лише тих кандидатів, чия доброчесність, незалежність, а також професійність є безсумнівними", - заявили у представництві ЄС.

У зв'язку з цим в ЄС нагадали, що Верховний суд може почати роботу не в повному складі, і це не є проблемою.

"Високі вимоги можуть привести до того, що цього року будуть заповнені не всі з передбачених 120 місць", - йдеться у заяві.

"Верховний суд може розпочати роботу за наявності щонайменше 65 суддів. Призначення хоча б кількох суддів із заплямованою репутацією може підірвати довіру до всієї реформи", - наголосили дипломати.

Також в ЄС порадили Україні зважити на наслідки у разі призначення кандидатів, проти яких є негативні рекомендації Громадської ради доброчесності.

"Створення нового Верховного суду є унікальною можливістю відновити довіру суспільства до судової системи, яку Україна не може упустити", - йдеться в заяві.

14 вересня 2017 року Вища рада правосуддя розпочне розгляд матеріалів щодо внесення подання президентові про призначення на посади суддів Верховного Суду.

Нагадаємо, кандидатури усіх 120 претендентів на посади суддів нового Верховного суду України, відібрані в результаті конкурсу Вищої кваліфікаційною комісією, мають бути розглянуті Вищою радою правосуддя країни.

Зазначимо, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, яка нині відбирає суддів до нового Верховного суду, засекретила значну частину інформації про цей конкурс, зокрема, зразки тестових і практичних завдань, самі роботи кандидатів, а також індивідуальні персоніфіковані оцінки, виставлені членами ВККСУ за практичні роботи конкурсантів.